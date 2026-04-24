足協理事長張璨喊改革　預告企甲擴編至10隊、歷史債務還逾6700萬

▲中華足協理事長張璨，24日於運動部正式對外發表足協規畫政策說明。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華民國足球協會理事長張璨上任後，今日（24日）於運動部正式對外發表足協規畫政策說明，針對台灣足球發展祭出重拳。此次改革鎖定「競賽發展」與「財務治理」兩大核心，除了宣布企甲聯賽將於2026-27賽季擴編至10隊並導入主客場制，朝「準職業化」邁進外，更首度披露財務重整進度，目前已償還超過6730萬元的歷史債務，希望展現重整足壇體質的決心。

張璨接掌足協後，首要任務便是解決積弊已久的聯賽體制與財務黑洞。今日說明會中，他明確勾勒出台灣足球的未來藍圖，張燦提出的4大重點如下：

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一、 企甲聯賽升級：2026年擴編10隊、啟動主客場制

為了強化台灣足球的產業競爭力，足協規劃將企業甲組聯賽定位為轉型核心。張璨透露，目前已與各球團達成共識，確定於2026至2027跨季賽事中，將規模由現行的8隊擴編至10隊。

此外，聯賽將正式導入「主客場制度」以強化在地連結，並建立聯賽治理機制。為此，足協特別延攬擁有豐富職棒管理經驗的前國訓中心執行長李文彬擔任首席顧問，期盼借重其專業，打造更完整的聯賽架構，相關細節預計於5月初正式對外公布。

二、 財務透明化：已償還6730萬債務、解決核銷壓力

財務治理是本次改革的另一大戰場。新團隊接手初期面臨資金停擺、印章移交爭議等嚴峻考驗，甚至累積高達1.03億元的補助核銷案件。

經過大規模盤點，截至今年4月23日，足協歷史債務約為8748萬元，目前已成功償還超過6730萬元，並完成8項重大專案核銷。張璨強調，透過制度化與透明化管理，要讓足協財務逐步回穩，重建公信力。

三、 裁判與青訓改革：對接國際標準

針對國內A級裁判人力短缺問題，足協已向FIFA（國際足總）與AFC（亞足聯）尋求支援，將透過培訓講習提升專業素質。同時，在技術總監Matt Ross的主導下，引進國際資源建立青訓體系，並配合國際趨勢加強女子足球的教練與裁判培育。

四、 產業化佈局：整合轉播與數位內容

未來將以企甲聯賽為核心，整合轉播與數位內容，提升賽事曝光度與球迷參與感，目標是吸引更多企業投入，逐步建立完整的市場機制。

最後張燦也喊話表示，「台灣足球的問題並非一朝一夕形成，改革也需要時間累積，但我們正在做對的事情。」他也強調，目前各項關鍵改革已同步展開，未來將持續推動制度化，讓台灣足球在競技、制度與產業三方面同步成長，邁向更具競爭力的健康新階段。