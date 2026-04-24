曾豪駒談李育朋遭開除「又氣又可惜」　還沒發光就失去舞台

▲ 樂天桃猿宣布與第4指名新秀李育朋解約，因涉及無照酒駕事件，球團重申零容忍立場。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿針對投手李育朋無照酒駕肇事事件，已於22日公告終止契約，球團並公開致歉，強調將強化內部法治教育。對此，總教練曾豪駒受訪時直言，依規章處理是必然，但對一名尚未在一軍發光的年輕選手而言，「當然是很遺憾，也很可惜。」

曾豪駒表示，「就是依照球隊的一個規章，依據規章去做處理。」談到事件本身，他語氣帶著無奈，「打職棒其實是很多年輕選手從小嚮往的方向，看到這樣的事情發生，當然覺得蠻遺憾的、蠻可惜的。」

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他進一步指出，職業球員應該清楚自己的目標，「你自己要進來的時候，應該要想清楚，你是要來這邊闖出一片天，不是進來是在遊玩的一個心態。」

對於違規行為，他也直言，「哪些錯是不能去犯的，其實每個人都明白，那就用社會來教你。」 這起事件被視為對年輕球員的一次警訊。曾豪駒期許年輕人，「自己不要變成別人的鏡子。」他強調，球員應專注在夢想與目標，「好好去把你想要達成的夢想持續努力，現在出現這樣的事情，沒有人想看到，球團其實也蠻難過的。」

談到看到球團公告時的心情，他坦言「都有」，既嘆息也有生氣情緒，「一個好好的選手，因為個人的行為失去舞台，你還沒發光、還沒發熱，就因為思慮不周或行為失序，這不是每個人想看到的。」他也提醒，在高度關注的職業環境中，「我們必須更加謹言慎行地表現自己。」

對於年輕選手自律問題，曾豪駒坦言確實存在落差，「有時候年輕人進到職業這個行業，還沒有很清楚怎麼經營自己，只是達成進來的夢想，但進來之後怎麼努力、怎麼把自己當作一個事業，這部分需要再多宣導。」

他補充，職棒球員待遇相對優渥，「更應該在管理上更加嚴謹。」 至於是否因事件加強宣導，他強調球隊平時就持續提醒，「不是發生才宣導，一直都有在提醒。」他指出，職業球員不只是場上表現，「不是只有把球打好，還包括生活自律、身體管理，這些都是本分。」

事件已成既定事實，曾豪駒最後仍將焦點拉回團隊，「不願意的事情已經發生，希望球隊裡面努力的選手，繼續好好把握這個環境，大家一起努力。」