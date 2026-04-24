雨彈攪局！龍猿戰、兄弟悍將雙延賽　全改補賽週





▲桃園球場 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

味全龍原訂今（週五）作客桃園，與樂天桃猿展開周末三連戰首戰，雙方分別推出伍鐸與威能帝掛帥先發，不過賽前因雨勢影響場地狀況，聯盟宣布比賽延期進行，兄弟戰悍將也延賽，兩場都將改至補賽周。

此役原本看點十足，來到中華職棒第12個賽季的伍鐸，本季首度在樂天桃園棒球場先發，過去他在該場地表現出色，生涯先發26場拿下14勝4敗，堪稱「桃園福地」。他上一戰對富邦悍將投出7局失1分的優質內容，仍在尋求本季首勝，龍隊期待他延續穩定表現。

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樂天桃猿方面，威能帝同樣迎來本季首度桃園主場先發，本季第3度登板的他，上週對台鋼雄鷹繳出5局8K失1分好投，拿下本季首勝，狀況逐漸加溫。過去兩人於前兩季例行賽同場先發6次，除了2024年5月25日桃猿勝出，其餘5戰皆由味全龍拿下。

中信兄弟原本帶著本季首次2連勝氣勢回到洲際主場迎戰富邦悍將，富邦則處於2連敗低潮，此戰原訂上演「勝騎士」對決「魔力藍」的洋投先發戲碼。不過原訂24日18時35分進行的例行賽第57場，因雨勢過大無法比賽，聯盟公告將延至補賽週，並於原場地洲際棒球場擇期補賽。