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灰狼17分痛宰金塊系列賽2比1領先　蟻人艾德華茲末節傷退成隱憂

記者杜奕君／綜合報導

西區季後賽首輪戰火持續延燒，前一場在客場成功扳回一城的明尼蘇達灰狼，20日回到主場乘勝追擊。灰狼此役展現強大團隊火力，全隊共6人得分達雙位數，且防守端徹底鎖死金塊王牌約基奇（Nikola Jokic），讓他全場26投僅7中。終場灰狼就以113比96粉碎金塊，在系列賽取得2比1領先優勢。但灰狼一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）末節一度又因膝傷退場，狀態浮現隱憂。

雙方前兩戰打完戰成1比1平手，今日回到主場的灰狼從開賽就火力全開，團隊投籃命中率高達52.1%。上半場灰狼就發動猛烈攻勢，多桑姆（Ayo Dosunmu）替補出發貢獻14分，搭配麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）13分、愛德華茲11分，半場打完灰狼就以61比39大幅領先。

反觀金塊此戰進攻端完全陷入苦戰，團隊命中率低至31%，當家球星約基奇上半場雖然拿到13分，但14次出手僅中4球，其餘隊友更是手感冰冷得分皆為個位數。下半場金塊進攻依舊毫無起色，雙方分差一度來到27分之多，但末節艾德華茲一度又因「跑者膝」傷勢退場治療。

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灰狼此役以團隊戰力取勝，全隊6人得分達雙位數，板凳奇兵多桑姆轟下全隊最高25分，麥克丹尼爾斯進帳20分，當家球星愛德華茲則有17分斬獲，迪文琴佐（Donte Divincenzo）與藍道（Julius Randle）也各有15分貢獻。

金塊方面，約基奇雖然繳出27分、15籃板的數據，但全場26投僅7中，且僅傳出3次助攻卻發生4次失誤，完全被灰狼防線限制。主控莫瑞（Jamal Murray）手感同樣低迷，17投5中僅得16分，金塊全隊命中率僅34%，系列賽意外陷入1比2落後。

▲灰狼回到主場痛宰金塊，季後賽首輪強勢2連勝。（圖／路透）

▲灰狼回到主場痛宰金塊，季後賽首輪強勢2連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽灰狼金塊艾德華茲多桑姆約基奇莫瑞

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