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大危機！火箭季後賽首輪吞2連敗　關鍵G3「死神」杜蘭特出賽存疑

▲休士頓火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲休士頓火箭當家球星杜蘭特，在季後賽首輪G3賽前傳出傷情出賽存疑。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽首輪火熱開打，洛杉磯湖人目前在系列賽取得2比0領先優勢，明日第3戰將移師休士頓火箭主場舉行。賽前雙方傷兵名單更新，火箭頭號球星杜蘭特（Kevin Durant）傳出左腳踝扭傷，明日出賽成疑；而湖人方面，「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）有望傷癒復出，但當家一哥唐西奇（Luka Doncic）則確定將持續因傷缺陣。

火箭一哥「死神」杜蘭特在本系列賽打得極為艱辛，首戰就因右膝挫傷高掛免戰牌，第2戰雖強勢回歸狂操41分鐘，並砍下全隊最高23分，卻也發生多達9次失誤，創下個人生涯季後賽單場最慘紀錄。火箭最終以94比101吞敗，系列賽陷入0比2的絕對劣勢。

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屋漏偏逢連夜雨，根據《ESPN》報導，杜蘭特目前又出現左腳踝扭傷傷情，第3戰已被列入出賽存疑（Questionable）名單，能否在主場關鍵戰役上陣救火，仍有待賽前最後評估。

反觀取得領先優勢的湖人，後場戰力則迎來好消息。季末4月2日對雷霆之戰受傷，導致季後賽前兩戰都缺席的「鄉村曼巴」里夫斯，目前狀態已調整為出賽存疑，極有機會在明日第3戰重返賽場，為紫金大軍注入強心針。

不過，湖人一哥唐西奇的傷情則不容樂觀，由於左大腿後肌二級拉傷，唐西奇確定將繼續缺席第3戰。在頭號球星持續缺陣的情況下，湖人能否在客場乘勝追擊取得聽牌優勢，全世界球迷都在關注。

關鍵字： NBA季後賽火箭杜蘭特湖人詹姆斯里夫斯唐西奇

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