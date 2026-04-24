從選手到部長！李洋談名古屋亞運後勤　強調中繼站優化與禁藥防護

▲運動部部長李洋（左）、中華奧會副主席、也是本次亞運參訪團團長廖裕輝（右）。（圖／中華奧會提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

運動部部長李洋於2026年愛知名古屋亞運考察行程尾聲受訪，從過去選手轉為後勤決策者的角度出發，分享對本屆賽會整體規劃的觀察與期待，他強調，「中繼站」優化、選手村替代方案，以及運動禁藥風險控管，將是本屆亞運最關鍵的後勤課題。

李洋表示，自己很重視國訓中心「中繼站」後續優化，「比如說是餐食，或者是像這次次長所提到『一站式』的，我們希望後續如果在這次亞運可以服務選手服務得很好的話，那我們就希望我們可以一次一次地檢討，讓這樣的服務變得更好。」

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談到從選手轉為行政角色的差異，李洋指出，過去自己是接受後勤資源的運動員，如今則更能理解整個團隊在賽前所做的準備，他說，「那過去身為運動員來講，我只能覺得現在看來是覺得很感謝過去的長官們，其實有慢慢在幫我們運動員設想。」他也提到，這次首次參與考察後，更清楚國訓中心、運動部、奧會及相關團隊在賽前投入許多準備。

本屆名古屋亞運不同於過往賽會，未採傳統選手村模式，而是以郵輪、貨櫃屋及村外飯店作為住宿安排，李洋認為，這是本屆比較特別、也較具挑戰性的地方，「如果就這次的狀況來講，我覺得比較特別的地方可能是過去我參加的亞、奧運其實都有『選手村』，那這次看起來選手村是比較沒有建置，是以郵輪跟這個貨櫃屋的方式來呈現，所以這次可能會有比較多個『村外飯店』來去做因應，所以也沒辦法說一棟就可以完整地都是我們台灣隊的部分。」

他也特別提醒，村外住宿與外部用餐增加後，運動禁藥防護更需要被重視，「我覺得這是我們這次比較會面臨到的挑戰，我也會比較擔心的是，可能是選手在外面用膳、飲食啊這些準備，可能會有運動禁藥的可能性，所以我們也希望說可以在宣導上面可以更加地著力在這個地方，因為過去不管是賽內藥檢還是賽外藥檢，其實都要非常謹慎。」

李洋也以東京奧運羽球隊入住村外飯店為例，說明住宿與交通安排對選手狀態的重要性，他回憶，「那時候我們也是提供給羽球隊『村外飯店』，那在賽程上面的賽事，我們可能只需要五分鐘就可以從飯店到賽場，所以確實在四強賽的時候，可能印尼的選手他可能提早很多就待到現場，但我可能可以『以逸待勞』。」

對於任內首場亞運，李洋表示，自己希望能把後勤準備做到更完整，「我自己期許當然就是身為運動員出身，我當然真的是非常希望說我們把所有的後勤做好準備，提供給選手真的更完善的幫助，那希望選手可以在這樣的幫助下盡全力去比賽，然後把賽事準備好。」他也強調，希望台灣選手能展現精神、盡力拚搏，「然後把榮耀帶給大家。」