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麥卡倫冷血中距離準絕殺尼克　大讚庫明加有「冠軍基因」

▲老鷹麥卡倫。（圖／路透）

▲麥卡倫飆進致勝準絕殺不居功，強調是總教練戰術精準佈置。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

亞特蘭大老鷹在季後賽首輪展現強大韌性！靠著明星後衛麥卡倫（CJ McCollum）在讀秒階段的關鍵進球，老鷹成功在系列賽激戰中脫穎而出。麥卡倫全場狂飆23分，賽後更將功勞歸於主帥史奈德（Quin Snyder）的精準戰術佈置；此外，陣中潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的高效率表現也成為焦點，被隊友大讚身上流淌著「冠軍基因」。

此役麥卡倫出賽35分鐘，全場19投8中，包含外線4投2中，繳出23分、5籃板、1助攻，防守端更有2抄截、2阻攻的全能貢獻。談到那記決定勝負的反超進球，他直言，「總教練史奈德為我們畫出了一個制勝戰術，這是一次非常棒的暫停後戰術執行，我們只是完美地將它呈現出來。」

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除了麥卡倫的定海神針表現，老鷹前鋒庫明加的發揮同樣令人驚艷。他僅出賽28分鐘，就以14投9中的極高效率轟下21分、4籃板，外加抄截、阻攻各1。

對於這位年輕小將的成長，麥卡倫給予極高評價，「他出身於勇士隊，身上流淌著冠軍基因，運動能力更是超乎尋常。他具備中距離跳投、低位單打與掩護能力，防守端更能從1號位防到5號位。此前他處於一個不太理想的境地，但如今他終於找到了歸屬。」

反觀輸球的尼克隊，當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）在經歷G3失利後顯得有些落寞，但他強調球隊必須保持信心，「這場敗仗確實讓人難受，但我們必須抬起頭來。感到失望是可以的，這說明我們在乎比賽，我們必須繼續前進。」

老鷹與尼克的系列賽第4戰，將於台灣時間4月26日早上6點在老鷹主場續戰，屆時老鷹能否趁勝追擊扳平系列賽，相信球迷都在期待。

▲老鷹庫明加、尼克布朗森。（圖／路透）

▲老鷹庫明加被隊友大讚有「冠軍基因」（圖／路透）

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