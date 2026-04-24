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大谷翔平最愛寶可夢曝光！大聯盟也瘋　皮卡丘成最大贏家

▲大谷翔平最愛的寶可夢。（圖／截自MLB官方社群）

▲大谷翔平最愛的寶可夢。（圖／截自MLB官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

MLB官方影片中調查大家最喜歡的寶可夢，引發球迷關注。這段由聯盟官方Instagram發布的影片，邀請多位大聯盟球員分享最愛角色。

不少球員選擇初代151隻經典角色，包括楚奧特（Mike Trout）、斯庫巴爾（Tarik Skubal）等人，其中阿隆索（Pete Alonso）則點名「水箭龜」，還興奮表示：「那個肩膀上有水砲的大烏龜，那傢伙真的超帥。」

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紅雀年輕球員溫（Masyn Winn）則選擇傳說級寶可夢「超夢（Mewtwo）」，直言它絕對是「魔王級的存在」，展現不同世代球員的喜好。

在眾多選擇中，「皮卡丘（Pikachu）」仍是人氣王，大谷翔平也選擇這位經典角色。作為動畫主角的夥伴，皮卡丘長年擁有高人氣，從日本紅到全球，如今連大聯盟球員也難以抗拒。

事實上，寶可夢在美國同樣擁有高知名度，2025年道奇與小熊於東京開幕戰時，就曾結合寶可夢元素進行活動，道奇球員赫南德茲（Kiké Hernández）也曾分享拆寶可夢卡包的影片，展現十足興奮，可見其魅力早已跨越棒球圈。

關鍵字： 大谷翔平寶可夢MLB皮卡丘超夢

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