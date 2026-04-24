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F1麥拉倫邁阿密站推「幾乎全新賽車」　領隊盼縮小與梅賽德斯差距

▲斯特拉（Andrea Stella）。（圖／達志▲斯特拉（Andrea Stella）。（圖／達志影像／美聯社）影像／美聯社）

▲斯特拉（Andrea Stella）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1麥拉倫車隊領隊斯特拉（Andrea Stella）於近日受訪時透露，車隊將在接下來的邁阿密與加拿大大獎賽推出「幾乎全新」的賽車版本，期望在賽季中段縮小與領先者梅賽德斯車隊之間的差距。

麥拉倫在2026賽季開局階段受限於開發進度與全新動力單元整合問題，整體競爭力略顯不足，甚至在中國站未能讓諾里斯（Lando Norris）與皮亞斯特里（Oscar Piastri）順利起跑。不過隨著車隊逐步掌握整體套件，在日本站已展現明顯進步，皮亞斯特里更一度具備爭勝實力，最終拿下第2名。

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▲皮亞斯特里（Oscar Piastri）。（圖／達志影像／美聯社）

▲皮亞斯特里（Oscar Piastri）（左）日本大獎賽站上頒獎台。（圖／達志影像／美聯社）

斯特拉說明，麥拉倫原先就規劃在北美賽站進行大幅升級，「在我們的計畫中，一直都有一個想法，就是要在北美賽站推出一輛完全全新的賽車，特別是在空氣力學升級方面。」

此外，由於巴林與沙烏地阿拉伯站未舉行，賽程出現約5周空檔，也讓各車隊得以更專注於開發工作，斯特拉坦言，這對「所有車隊都是利多」，使升級計畫能更有效率推進，而麥拉倫也成功利用這段時間優化整體套件。

斯特拉表示，「從邁阿密到加拿大，我們將會看到一輛完全不同的MCL40，再次強調，我認為大多數競爭對手也會有類似的升級，因此這未必會改變競爭格局，更像是檢驗在相同時間內，哪支車隊能提升更多性能。」

目前麥拉倫在車隊積分榜排名第3，落後領先的梅賽德斯89分，斯特拉也提到，車隊在動力單元整合與模擬工具方面已有顯著進展，相較賽季初準備更加充分，未來有望進一步釋放性能潛力。

關鍵字： F1麥拉倫邁阿密大獎賽

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