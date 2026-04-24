暴龍雙槍巴恩斯、巴瑞特各拿33分　22分之差痛宰騎士奪季後賽首勝

記者杜奕君／綜合報導

季後賽首輪對上克里夫蘭騎士，多倫多暴龍在前兩戰都以輸球收場後，24日終於在回到主場的G3找回攻守節奏，在「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）轟下33分、5籃板、11助攻，砍將巴瑞特（RJ Barrett）也貢獻33分、5籃板、5助攻帶領下，暴龍126比104痛宰騎士，系列賽終於開胡贏得首勝。

▲暴龍巴瑞特砍下33分、11助攻，幫助球隊在季後賽開胡奪勝。（圖／路透）

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前兩戰不費吹灰之力，就順利在主場強勢贏得2連勝，騎士今日前進暴龍主場進行季後賽首輪第3戰，開賽卻被暴龍給足下馬威，首節暴龍就強勢出擊，取得31比25領先。

不過騎士次節開始找回節奏，半場打完雙方戰成54比54，但暴龍展現贏球決心，3節打完仍以兩分小幅領先。

雙方勝負分野發生在末節，暴龍單節得分大爆發，打出43比23猛烈攻勢，最終順利以22分之差痛宰騎士，除了搶下本季季後賽首勝，更終結了對戰騎士的季後賽「12連敗」，可說格外具有意義。

此戰暴龍共5人得分上雙，「龍王」巴恩斯砍下33分、5籃板、11助攻，巴瑞特也以三分球8投6中的準度拿到個人季後賽生涯新高33分外帶5籃板、5助攻、2抄截。

客場遭到痛宰的騎士方面，此戰其實有6人得分達雙位數，「大鬍子」哈登（James Harden）攻下18分、4籃板、4助攻，但出現多達8次失誤，「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）15分、5籃板、3助攻。

▲暴龍巴瑞特轟下個人季後賽新高33分，成為球隊贏球功臣。（圖／路透）