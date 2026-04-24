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冷血！「紐約地下市長」麥卡倫　大秀死神跳投讓尼克G3含恨吞敗

記者杜奕君／綜合報導

亞特蘭大老鷹與紐約尼克在季後賽首輪前兩戰各拿1勝後，24日在老鷹主場進行關鍵G3，老鷹在全場最多領先達18分情況下，末節遭遇尼克瘋狂逆轉，老鷹最後關頭甚至陷入1分落後危機。不過號稱「紐約地下市長」，每次對到尼克就會大發神威的冷血射手麥卡倫（CJ McCollum），又在終場前12.5秒操刀完成高難度中距離準絕殺，也讓老鷹以109比108險勝，系列賽取得2比1領先。

老鷹與尼克在季後賽G3再度交手，本戰回到主場情況下，老鷹開賽就展現強大取勝決心，一度手握多達18分領先，徹底壓制大蘋果軍團。

不過尼克在末節上演絕地反撲，除了阿努諾比（OG Anunoby）、麥克布萊德（Miles McBride）外線冷箭追分外，球隊一哥布朗森也在終場前1分3秒，強勢完成3分打，幫助球隊逆轉取得領先。

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但老鷹展現強大韌性，先靠「鷹王」強森快速拿分，追到僅1分差，隨後麥卡倫又在終場前12.5秒操刀關鍵一擊，利用隊友擋人掩護接球後，運球3次隨即高難度後撤步中距離跳投命中，也讓老鷹逆轉1分超前，最終也贏得此戰勝利。

因為每次對上尼克都能有強勢表現，因而被球迷暱稱為新一代「紐約地下市長」的麥卡倫，此戰用23分、5籃板、2抄截、2阻攻，加上關鍵致勝準絕殺跳投的強大心臟，不僅展現老將價值，更讓老鷹在主場搶下關鍵勝利，系列賽取得2比1領先。

▲老鷹麥卡倫。（圖／路透）

▲老鷹麥卡倫關鍵準絕殺，幫助老鷹季後賽首輪G3奪勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA老鷹尼克麥卡倫季後賽絕殺

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