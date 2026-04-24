尼克5首輪換0分表現　美媒批布里奇斯交易愈看愈失敗

▲布里奇斯（Mikal Bridges）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約尼克於台灣時間24日在季後賽首輪G3以108比109不敵亞特蘭大老鷹，系列賽關鍵一戰失利，其中布里奇斯（Mikal Bridges）表現低迷成為焦點，美媒《ClutchPoints》也在賽後撰文批評，直指這筆重磅交易目前看來「更加失敗」。

布里奇斯此役狀態低迷，全場出賽20分32秒，僅繳出0分、1籃板、2助攻與4次失誤，投籃3投0中、三分球2投0中，幾乎未對比賽產生實質影響。

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布里奇斯在下半場更只獲得不到5分鐘上場時間，關鍵時刻由麥克布萊德（Miles McBride）取代，反映教練團對其狀態的調整。

由於尼克當初為了得到布里奇斯，付出包括4個無保護首輪籤（2025、2027、2029、2031），以及來自密爾瓦基公鹿2025年的前4順位保護首輪籤、2028年無保護首輪互換權，還有1個次輪籤的高昂代價，使得這場低迷表現被進一步放大檢視，《ClutchPoints》認為，若以目前季後賽內容來看，尼克在這筆交易中處於明顯劣勢。

事實上，布里奇斯在G2也表現不佳，全場上陣37分2秒，10投僅3中攻下10分，包括末節絕殺機會沒有把握住，使外界質疑聲浪持續升高，儘管總教練布朗（Mike Brown）此役果斷調整輪替、下半場讓他多待在板凳獲得部分肯定，但整體而言，布里奇斯攻防兩端的貢獻不足，仍讓球隊陷入被動局面。

隨著系列賽持續進行，布里奇斯能否找回應有水準，將直接影響尼克後續競爭力，也將成為檢視這筆交易成敗的關鍵指標。