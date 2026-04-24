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大谷翔平場上猛對敵隊比手勢！巨人主帥曝原因笑：像在玩比手畫腳

▲大谷翔平對巨人休息室比手畫腳。（圖／截自X）

▲大谷翔平對巨人休息室比手畫腳。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平（Shohei Ohtani）日前對戰巨人登板時，場上出現一段罕見畫面，他站在投手丘上朝對方板凳區頻頻比手勢，引發外界好奇。對此，巨人總教練比特羅（Tony Vitello）也親自解釋當時狀況，笑稱「看起來像在玩手勢猜謎遊戲」。

這一幕發生在2局上，大谷面對李政厚（Lee Jung-hoo）打席時，突然轉向三壘側板凳區做出手勢，看似在急著傳達訊息。

比特羅賽前受訪表示，「他是在看投球計時器，但我們教練的手剛好擋住了視線，所以他試著用手勢提醒。從遠處看起來，就像在玩比手畫腳（笑）。」

大谷該戰以「第1棒、投手兼DH」先發出賽，打擊方面4打數無安打，連續上壘紀錄停在53場。不過投球依舊壓制力十足，主投6局被敲5安打無失分，飆出7次三振，最快球速達161.9公里，防禦率降至0.38。

關鍵字： 標籤:大谷翔平手勢巨人投球比賽

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