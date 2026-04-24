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從紅襪球迷變剋星？施利特勒8局好投　率洋基橫掃奪6連勝

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

施利特勒（Cam Schlittler）24日（台灣時間）對紅襪繳出8局好投，洋基在比賽中兩度追平後反超，最終以4比2獲勝，完成3連戰橫掃，收下本季最佳6連勝。

施利特勒此役主投8局僅被敲4安打，失2分（1責失），送出5次三振、1次保送，防禦率降至1.77。在家人於芬威球場觀戰下，他成功壓制對手，延續本季穩定表現。

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比賽關鍵出現在第7局，貝林傑（Cody Bellinger）代打敲出2分打點安打超前比分，隨後賈吉（Aaron Judge）再補上帶有打點的安打，奠定勝基。

此外，奇澤姆二世（Jazz Chisholm Jr.）在第5局轟出追平陽春砲，這發飛行距離333英尺、繞過右外野「佩斯基柱」的全壘打，也是他大聯盟生涯最短的一轟。紅襪方面，納瓦埃斯（Carlos Narváez）則在第5局敲出越過「綠色怪物」的陽春砲。

值得一提的是，施利特勒與芬威球場淵源深厚。出生於麻薩諸塞州、從小在附近長大的他，過去是紅襪球迷，早已熟悉這座球場的氛圍，也清楚可能面對的敵意。這次首次以職業球員身分登上芬威投手丘，他選擇正面迎戰。

6個月前，他才在美聯外卡系列賽繳出代表作淘汰紅襪，如今再度回到這座球場，用表現說話。去年賽後他曾與球迷在網路上互嗆，之後球團也提醒他在社群發言更謹慎，而這一戰則以實力回應。

施利特勒生涯唯一一次在芬威投手丘投球，還是在高中潛力新秀展示賽，當時吸引洋基球探注意，最終從東北大學簽下他。如今重返這片場地，他已成為洋基輪值要角。

紅襪此役由頭號新秀托勒（Payton Tolle）臨時先發，主投6局狂飆11次三振，僅被奇澤姆二世擊出陽春砲失分，表現同樣亮眼。

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