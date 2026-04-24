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快訊／老鷹麥卡倫12.5秒致勝準絕殺　率隊季後賽首輪G3險勝

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克與亞特蘭大老鷹24日展開季後賽首輪G3賽事，全場最多曾落後達18分的尼克，在末節上演絕地大反撲，靠著球隊一哥布朗森（Jalen Brunson）關鍵3分打取得1分逆轉領先。但老鷹靠著冷血射手麥卡倫（CJ McCollum）在終場前12.5秒飆進致勝準絕殺中距離，隨後又成功防堵布朗森，最終老鷹以109比108在主場贏球，系列賽2比1領先。

▲老鷹麥卡倫。（圖／路透）

▲老鷹麥卡倫終場前12.5秒致勝準絕殺，幫助球隊1分主場險勝尼克搶下季後賽首輪G3關鍵勝利。（圖／路透）

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前兩戰打成1比1局面，G3回到主場的老鷹開賽就火力兇猛，首節便在新「鷹王」強森（Jalen Johnson）領軍出擊下，取得33比21領先。

隨後老鷹持續穩定出擊，半場打完仍以58比50領先，不過全場最多落後達18分的尼克，在末節剩下7分11秒時，追到92比96開始找回氣勢。

終場前1分41秒，尼克靠著麥克布萊德（Miles McBride）三分球命中，雙方戰成105比105平手，隨後尼克一哥布朗森在終場前1分3秒，強勢單打進算加罰命中，讓整場落後的尼克以108比105強勢領先。

▲老鷹庫明加、尼克布朗森。（圖／路透）

▲庫明加替補貢獻21分，成為老鷹G3致勝功臣。（圖／路透）

但老鷹不放棄追分，球隊一哥強森上籃得手追到1分差，隨後又造成尼克進攻違例，終場前16.4秒老鷹喊出暫停部署最後一擊，並由麥卡倫在終場前12.5秒飆進關鍵中距離，讓老鷹再度逆轉超前。

隨後輪到尼克佈置最後一擊，但布朗森遭遇包夾發生要命傳球失誤，老鷹取得球權後時間到點，最終老鷹就以1分搶下關鍵第3戰勝利，系列賽以2比1取得領先。

老鷹全場以強森拿下24分、10籃板、8助攻最佳，飆進致勝一擊的麥卡倫則有23分、5籃板、2抄截、2阻攻，庫明加（Jonathan Kuminga）再度扮演板凳暴徒砍下21分表現出色。

飲恨輸球的尼克方面，全場以阿努諾比（OG Anunoby）砍下29分、9籃板、3阻攻最佳，布朗森26分、3籃板、4助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分、17籃板、2抄截、3阻攻。

▲老鷹庫明加、尼克布朗森。（圖／路透）

▲尼克布朗森關鍵時刻發生要命失誤，斷送球隊贏球機會。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽老鷹尼克麥卡倫布朗森

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