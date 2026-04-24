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林安可仍在適應期！西武打教：棒頭提早下沉　教頭說先觀察一個月

▲林安可。（圖／截自X）

▲林安可。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

林安可本季加盟西武獅，雖已敲出來日首轟，但整體仍處於適應階段。面對日職高強度投手、細膩配球與數據環境的差異，教練團持續觀察其調整狀況，表現呈現潛力與不穩並存。

在太平洋聯盟開季21場以上的情況下，林安可是目前唯一達到規定打席的外籍打者，但打擊率僅2成08、OPS .616，仍在排行榜後段。日媒《Sportsnavi》記者中島大輔撰寫長文分析指出，他仍處於適應階段，而西武總教練西口文也也直言，「大概會先觀察1個月左右」，顯示球團對新洋將仍保持耐心。

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林安可在4月12日對羅德之戰，於延長10局轟出右外野再見全壘打，寫下來日首轟。他表示，「打出去瞬間覺得應該是長打，可能會打到牆，全壘打是意料之外。」該球擊球初速178.3公里、仰角22度，展現強勁擊球能力。

不過這發全壘打是在來日第13場、第50打席才出現。對於遲遲未開轟，他強調沒有焦慮，「我一直在做的是擊出強勁球，並盡量不要三振，只要持續這樣，全壘打一定會出現。」

教練團也點出目前課題。西口文也指出，「直球容易變界外，低球也會出棒」，顯示對高低球的掌握仍需調整。打擊教練立花義家進一步分析，對手透過高低配球干擾判斷，「如果去揮高球壞球，低球也會變得看不清，高低是連動的。」

立花義家也補充，林安可揮棒時「棒頭容易提早下沉」，導致原本可以收棒的球變成不得不出棒，進一步影響對壞球的辨識能力，這也是目前打擊穩定度起伏的關鍵之一。

實戰內容也反映這一點。對羅德之戰前3打席，林安可分別遭指叉球與速球壓制，直到延長10局面對左投才掌握球路轟出致勝一擊。立花義家透露，「當時就覺得左投比較好打，因為球路進來的角度較適合他的揮棒。」

目前林安可出賽20場，72打數15安打，1轟、4打點，打擊率2成08。雖然出局偏多，但對失投球仍具破壞力，顯示潛力仍在。立花義家也給予正面評價，「他的擊球力量很強，只要一些細微調整就可能有明顯改變。」

林安可則坦言仍在適應，「現在遇到的都是第一次對戰的投手，還在熟悉球路，還沒辦法全力揮棒。」他也提到心理層面影響，「當還不確定球怎麼進來時，很難全力揮擊，等熟悉後會更有自信。」

此外，日本職棒在數據與影像分析上更為細緻，如何消化資訊也是挑戰之一。隨著對投手與環境逐漸熟悉，林安可未來能否發揮在台灣時期的長打火力，仍值得持續觀察。

關鍵字： 標籤:林安可西武獅日職全壘打打擊調整

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