大谷翔平挑戰MVP＋賽揚？名球評點關鍵：2條件缺一不可

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平本季持續以「二刀流」姿態出賽，外界關注是否有機會再衝擊更高榮耀。前職棒球員、現任藝人的長嶋一茂24日上節目時直言，大谷今年目標恐鎖定MVP與賽揚獎，而要達成這一壯舉，「有兩個條件是絕對必要」。

大谷22日（台灣時間23日）對戰巨人，擔任先發投手兼DH，主投6局無失分、飆出7次三振，展現壓制力，雖未拿下勝投，但開季累計24局、防禦率僅0.38。隔天再度以DH先發，面對韋伯（Logan Webb）則手感降溫，未能敲出安打。

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長嶋一茂指出，大谷過去僅在2022年同時達成「規定投球局數」與「規定打席」兩項門檻，「162局與504打席，能同時完成我認為是前所未見的事情。」

他強調，「今年如果要以二刀流挑戰MVP與賽揚，這兩個條件是絕對必要的。」並進一步表示，只要達標，大谷很可能連賽揚獎都能一併拿下，「MVP應該也沒問題，甚至打擊成績也會非常接近全壘打王。」

長嶋一茂也直言，若大谷能再次達成這樣的紀錄，將是繼2022年後時隔4年的壯舉，「真的非常值得期待。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）