李灝宇一怒直接折棒影片被挖出！網：是個狠人　教頭先打預防針

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

李灝宇近期升上大聯盟後備受關注，不僅因打擊實力，強壯體格與霸氣氣場同樣引發討論。近日有球迷翻出他去年在小聯盟出賽時，因遭三振情緒激動，徒手折斷球棒的影片，再度掀起熱議。

該畫面當時由經紀公司分享，並寫下「有情緒代表在乎」，指出李灝宇在場上對自己要求極高，總是以百分之百能量拚戰。影片中他幾乎「說拗就拗」直接折斷球棒，讓不少網友驚呼，「說拗就拗，灝宇是個狠人」、「根本折甘蔗般的愜意」，怪力表現令人印象深刻。

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李灝宇強烈的場上情緒也成為話題，曾讓同為旅美球員的陳柏毓在接受《Vamos Sports翊起運動》時笑稱，海盜隊友一度以為他是「混黑幫的」，顯見其氣勢十足。李灝宇也在訪問時自曝一段插曲，春訓期間老虎大聯盟總教練初次介紹李灝宇時，因早有耳聞他在小聯盟較為衝動的事蹟，還開玩笑提醒，「我們這個休息室裡面是不能打教練的XD」，成為隊內趣談。

事實上，李灝宇私下相當自律，也努力適應美職環境。他在2022年接受《MLB》官網訪問時透露，偶像是史坦頓，並透過觀看影集《浴血黑幫》來加強英文能力。他表示，「只要能輕鬆跟隊友及教練溝通，我就能100%投入，也會更享受比賽。」

從場上激情到場下努力，李灝宇展現出強烈企圖心與個人特色，也讓球迷對這位「台灣怪力男」的未來更加期待。