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小熊再見安打豪取9連勝、賞費城人9連敗　鈴木誠也連3戰開轟

▲史旺森（Dansby Swanson）再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲史旺森（Dansby Swanson）再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊在背靠背日夜賽、面對強投情況下仍展現韌性，24日（台灣時間）與費城人激戰至延長10局，靠著史旺森（Dansby Swanson）再見安打，以8比7險勝，豪取9連勝，同時讓對手苦吞9連敗。

比賽一開始，小熊火力全開，面對國聯強投桑契斯（Cristopher Sánchez），前4局狂敲11安、攻下5分，其中關鍵一擊來自布許（Michael Busch）在3局轟出中外野3分砲，飛行距離達421英尺，也是他連2戰開轟。

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布許本季開局手感低迷，此系列賽前打擊率僅1成64，但面對費城人4場都有安打、累計7打點，逐漸回溫。總教練康索爾（Craig Counsell）表示，「能從他手中以左打擊出全壘打並不容易，那是好打者才做得到的事。」

哈普（Ian Happ）也在4局補上一發陽春砲，將球轟上左外野街道，幫助球隊擴大領先。

先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）主投7局失3分，不過費城人7局開始反攻，馬許（Brandon Marsh）單場第2轟，加上守備失誤造成2分非責失分縮小差距。8局代打索沙（Edmundo Sosa）敲安追平戰局。

小熊8局下靠鈴木誠也陽春砲再度超前，連3戰開轟，但9局賈西亞（Adolis García）回敬一發全壘打再度扳平。

關鍵10局下，小熊攻占滿壘，史旺森敲出再見安打，終結比賽。哈普不僅開轟，還在延長賽跑回致勝分，賽後表示，「要拿9連勝不容易，我們今天展現了韌性。」

布許此戰不僅打擊發揮，守備端也有貢獻，包括4局撲接強勁滾地球、5局完成困難接球。儘管開季低潮，小熊仍持續給予先發機會，板凳教練弗拉赫提（Ryan Flaherty）也直言，他在一壘的防守其實被低估。

關鍵字： 小熊史旺森再見安打延長賽布許

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