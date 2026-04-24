NBA本季「最佳運動精神獎」出爐　綠衫軍防守鐵衛懷特獲獎

▲塞爾提克懷特拿下2025-26賽季「最佳運動精神獎」得主。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA聯盟24日公布2025-26賽季「最佳運動精神獎」得主，由波士頓塞爾提克攻防一體的「鐵衛」懷特（Derrick White）獲獎。此獎旨在表彰最能在球場上體現體育精神理念的球員。懷特是在6名最終進入決選者中，以2826積分擊敗群雄獲獎。

現年31歲，本賽季場均能貢獻16.5分、4.4籃板、5.4助攻、1.1抄截的懷特，職業生涯一路走來都以「最佳隊友」著稱，從效力聖安東尼奧馬刺時期發跡，近4個半球季則來到綠衫軍，並隨隊於2024年奪冠，個人也多次進入年度最佳防守球員票選名單，並兩度入選年度防守第二隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於懷特此次獲得的NBA最佳運動精神獎，則是自1996年創立，為一年一度的籃球獎項。此獎項用以表揚最具有「體育精神」的NBA球員，運動家精神主要包括賽場上的道德行為、公平競賽以及誠信，並以底特律活塞傳奇人物、兩屆 NBA 總冠軍得主暨籃球名人堂成員杜馬斯 (Joe Dumars)的名字命名，又稱為「Joe Dumars Trophy」。

該獎項由聯盟30支球隊各自提名一名球員參與角逐，之後由聯盟高層主管組成的評選委員會，從中遴選出6名決選名單，每個NBA分區各一人。

最終由 NBA 球員進行投票，從6名入圍者中選出得主。今年，懷特以 2826積分勝出，擊敗了印第安那溜馬麥康諾（T.J. McConnell）的2566分、聖安東尼奧馬刺前鋒巴恩斯 (Harrison Barnes，2466分)、金州勇士中鋒霍佛德 (Al Horford，2456分)、邁阿密熱火中鋒阿德巴約 (Bam Adebayo，1950分)，以及奧克拉荷馬雷霆王牌吉爾吉斯-亞歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander，1632分)。