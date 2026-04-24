鄭宗哲敲安跑回分數！陳柏毓4局失2分　本季首勝再等等

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美小將24日出賽，鄭宗哲敲安並跑回分數，陳柏毓先發4局失2分，張弘稜高A挨2轟失5分。

紅襪3A鄭宗哲對戰大都會3A，前3打席皆吞下三振，第4打席擊出滾地球出局，不過第5打席在8局下敲出安打，隨後靠投手牽制失誤推進至二壘，再藉由隊友滾地球推進上三壘，最終趁暴投跑回本壘得分，幫助球隊攻下第10分，終場以10比4獲勝。此役他5打數1安打、吞3K，打擊率為2成62，守備方面參與2次雙殺，其中1次由他策動。

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海盜2A投手陳柏毓先發對國民2A，首局演出3上3下。2局下面對觸身球後迅速調整，先以三振抓到出局數，雖被敲出二壘安打形成二、三壘危機，但隨即連飆2K霸氣解圍。3局下1出局後被敲安打，隨後製造雙殺，變相3上3下；4局下再被敲1安打但無失分。

5局下陳柏毓遭到陽春砲狙擊，接著投出保送並被敲安打，教練團隨即換投，接替投手失掉的1分計入他的帳上。總計他主投4局，被敲4安打（含1轟），失2分其中1分為非責失分，送出4次三振、2次保送，用球數73球、41顆好球，防禦率升至5.65，未能投滿5局，本季首勝仍需等待。

另外，海盜高A投手張弘稜對戰勇士高A，主投5局被敲6安打，其中包含2發全壘打，送出4次三振、3次保送，失5分，防禦率升至10.66，表現較為掙扎。