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道奇完封巨人！大谷翔平5支0　羅伯斯點出關鍵：過於低角度球出棒

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平24日（台灣時間）對戰舊金山巨人之戰，雖在第5打席成功挑戰ABS，但最終仍以中外野飛球出局，全場5打數無安打，連續2場比賽熄火。所幸道奇靠投手群聯手完封，以3比0止住2連敗。

大谷此役擔任先發第1棒指定打擊，首打席敲出一壘滾地球，接著兩度吞下揮空三振，第4打席則擊出二壘滾地形成雙殺打。9局上2出局一、三壘有人時，他迎來此戰第5打席，面對第二任投手提德威爾（Tidwell），在1好1壞時對方一顆外角偏高速球原判為好球，大谷隨即拍打頭盔提出挑戰，經確認後改判為壞球。

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然而在2好1壞情況下，大谷揮擊第4球滑球，打成中外野飛球出局，未能為球隊追加分數。此戰5打數掛零，延續前一場無安打狀態。

近期大谷打擊略顯低潮，對巨人3連戰合計13打數僅1安打。總教練羅伯斯賽後點出問題關鍵，認為他過於對低角度球出棒，「低位置的球很難形成長打，他需要鎖定腰帶高度的球來攻擊，這樣才會有好的結果。」

儘管大谷手感尚未回溫，道奇此戰透過打線調整，將原本第2棒的塔克（Tucker）移至第4棒，成功串聯攻勢攻下3分，並靠投手群完封對手，順利終止連敗。

關鍵字： 標籤:大谷翔平道奇巨人完封打擊低潮

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