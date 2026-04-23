潘子易鐵人水陸兩項奪銅！三亞亞洲沙灘運動會中華隊首面獎牌出爐

▲潘子易男子鐵人水陸兩項銅牌頒獎照。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，潘子易在鐵人水陸兩項男子個人賽中，以28分33秒成績獲得銅牌，為個人生涯首面成人組國際賽獎牌，也是中華代表團在本屆賽事第一面獎牌。

中華隊隊史曾在2014年普吉島亞沙運由謝昇諺、徐培嚴、張嘉家以及黃于嫣在鐵人陸上兩項接力獲得銀牌，此次亞沙運則舉辦水陸兩項賽事。

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潘子易也是中華隊隊史首位在亞沙運鐵人水陸兩項個人賽奪牌的選手，他在鳴槍起跑後，就卡住第5名位置，在游泳開始發力，最終拿下第3名。

▲中華奧會蔡家福主席現場恭喜潘子易選手榮獲男子鐵人水陸兩項銅牌。（圖／中華奧會提供）

「狀況蠻好的，都有按照賽前預計的目標走，包括戰術、轉換區小細節，能守下第3名我很開心。」最初潘子易設定跑步穩定發揮就好，進轉換區慢慢卡位，他說在轉換區衝到第4，並在游泳項目再超越1人，穩住前3名位置。

潘子易表示，自己首次比鐵人兩項，而且強項在自行車，「所以能拿出這樣的表現，我非常滿意了，我第一次在成人組拿獎牌！」

▲男子鐵人水陸兩項起跑畫面。（圖／中華奧會提供）

中華隊另一位男子選手江典祐，以32分24秒名列第15，他給自己比現打70分，「游泳跟跑步能力真的有落差，盡量把細節做好去追趕。」江典祐說：「跑步最後一圈的時候，看到學長在第3位，也感覺很開心。」他表示當跟領先集團有段差距時，就專心自己的節奏不要被帶走。

女子個人賽方面，張綺文以33分26秒名列第4，過終點後攤倒在地但無大礙。張綺文表示，起身後就去泡冷水降溫，溫度真的太高。

▲女子鐵人水陸兩項張綺文。（圖／中華奧會提供）

亞沙運前，張綺文曾參加路跑賽做調整，還突破個人最佳，因跑步是自己較不擅長的部份，這次幾乎全力提速，對自己表現很滿意了！12年前在亞沙運奪牌的張嘉家，以36分35秒的成績名列第18名。