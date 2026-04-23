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橘子岸到頂超級馬拉松　台日澳48位頂尖跑者挑戰山海圳賽道

▲澳洲超馬傳奇Phil Gore以18時21分成績 獲得橘子岸到頂超馬177公里菁英組冠軍。（圖／橘子關懷基金會）

▲澳洲超馬傳奇Phil Gore以18時21分成績 獲得橘子岸到頂超馬177公里菁英組冠軍。（圖／橘子關懷基金會）

記者蔡厚瑄／綜合報導

由橘子關懷基金會主辦的「2026 橘子岸到頂超級馬拉松」，日前自台南台灣歷史博物館正式起跑，沿著「山海圳國家級綠道」歷經24小時長征，於玉山界碑終點圓滿落幕。在長達177公里、總升降6,047公尺、日夜溫差逾20度的比賽中，選手挑戰自我極限，最終177公里菁英組由澳洲選手Phil Gore以18時21分成績奪冠拔得頭籌，刷新橘子岸到頂紀錄；台灣選手張逢源及日本選手曽宮道分別拿下第二及第三名；今年首度增設的82公里挑戰組，則由楊智軒以7時53分的成績奪冠。於頒獎典禮上，橘子關懷基金會董事蘇信泓也期許未來能夠透過「橘子岸到頂超級馬拉松」賽事，引領更多國內外長跑好手一起走入山海圳，挑戰「台灣朝聖之路」。

邁入第四年的橘子岸到頂超級馬拉松不僅具備 AIMS 賽道認證及 IAU（國際超馬總會）銅標認證，更已成為亞洲超馬版圖中的指標性舞台。本屆吸引澳洲名將 Phil Gore 連續兩年來台，與曽宮道（Toru Somiya）等日本、台灣頂尖跑者展開這場長達177公里的冒險旅程，於賽中原先落後15公里距離的最終 Phil Gore 勇奪冠軍，寫下18時21分的全新紀錄，超越去年挑戰成績。

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Phil Gore表示，多變的地形與溫差極具挑戰，但他更享受在山海圳與自我對話的過程，印象最深刻是阿里山的日出時刻。而本次總排行第二名及國內第一名佳績的台灣選手張逢源，本職為公務人員，熱愛跑步的他，已連續三年挑戰這條賽道，雖於2024年、2025年未能完成177公里的挑戰，但反而激發他秉持挑戰信念、以完備狀態克服困難，為自己的冒險故事寫下全新篇章。此外，日本女子好手兼松藍子（Aiko Kanematsu）亦展現深厚實力，以22時25分成功摘下女子組冠軍。

▲日本女子好手兼松藍子（Aiko Kanematsu）以22時25分摘下女子組冠軍。（圖／橘子關懷基金會）

▲日本女子好手兼松藍子（Aiko Kanematsu）以22時25分摘下女子組冠軍。（圖／橘子關懷基金會）

除了硬核的菁英對決，首度增設並開放報名的82公里挑戰組也寫下新紀錄。具備深厚實力的楊智軒，近年才從慢跑興趣轉而接觸超馬訓練，橘子岸到頂是他第一次公開報名挑戰超馬賽事，最終以 07 時 53 分的優異成績脫穎而出，成功摘下82公里組冠軍，展現卓越適應力與體能韌性；首度參賽的台灣極限鐵人代表吳承泰也順利完賽，也分享到：「這是我跑過最『虐』、但也最讓人著迷的賽道。它難的不只是距離，而是黑夜中那種與地心引力、與意志力對抗的過程，非常考驗當下判斷力。」

▲台灣長跑好手楊智軒以7時53分成績獲得橘子岸到頂超馬82公里挑戰組冠軍。（圖／橘子關懷基金會）

▲台灣長跑好手楊智軒以7時53分成績獲得橘子岸到頂超馬82公里挑戰組冠軍。（圖／橘子關懷基金會）

無論成績與名次，這些頂尖選手在高壓與極限邊緣下的每一次節奏調整，皆是耐力、判斷力與強大意志的展現。橘子關懷基金會董事蘇信泓在頒獎典禮上提到：「我們一直以來倡議冒險，鼓勵青年『GoNext』挑戰自己、踏上冒險旅程；充足的準備讓我們有勇氣出發，而韌性讓我們堅持到終點。」這不僅是對完賽者的致敬，更是道出基金會自2008年推動「冒險教育」最純粹的理念。也期待能透過「橘子岸到頂超級馬拉松」，引領更多國際跑者踏上這條山海圳國家級綠道，讓世界看見台灣的朝聖之路。

身兼橘子岸到頂超級馬拉松賽事品牌大使、極地超級馬拉松運動員陳彥博更分享：「台灣具備打造國際級賽道的天然條件，透過橘子岸到頂，我們持續強化山海圳的賽道支援系統與成熟機制，也讓冒險精神能藉由賽事長年推動、累積，進一步向世界展現台灣獨特的冒險文化。」

當跑者用雙腳認識台灣的同時，賽事也積極回應永續承諾。橘子關懷基金會遵循「無痕山林（LNT）」目標，從賽前線上化無紙報名、選用可回收環保物資，到賽中提供在地熱食補給以降低物流碳排，將減碳思維內化於細節。這不僅是為了達成垃圾減量，更是為了實踐冒險精神與環境共融。未來，基金會將持續深化國際交流與綠色行動，讓橘子岸到頂超級馬拉松在國際舞台綻放光芒的同時，堅守山海圳的每一吋原生美景。

▲今年首度增設的82公里挑戰組則由楊智軒以7時53分的成績奪冠，蔡峻宇及莊俊凱分別拿下第二及第三名。（圖／橘子關懷基金會）

▲今年首度增設的82公里挑戰組則由楊智軒以7時53分的成績奪冠，蔡峻宇及莊俊凱分別拿下第二及第三名。（圖／橘子關懷基金會）

關鍵字： 超級馬拉松山海圳台灣賽事極限挑戰

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