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陳文杰4支4、坎南轉隊首勝　台鋼雄鷹4比3逆轉味全龍

▲陳文杰、坎南。（圖／台鋼雄鷹）

▲陳文杰。（圖／台鋼雄鷹）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹23日在主場迎戰味全龍，台鋼雄鷹於比賽中段一度落後3分的劣勢下奮起直追，憑藉陳文杰單場4支4的完美表現，加上7局下吳念庭、王柏融的關鍵打點，最終就以4比3逆轉擊敗味全龍，成功在主場守住勝果。

龍隊開局先發制人　台鋼投手失誤再掉分

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比賽初期由味全龍率先展開攻勢；2局上王順和與張政禹接連安打攻佔得點圈，隨後曾聖安與郭天信補上適時安打，各帶有一分打點，龍隊取得2比0領先。

4局上，王順和敲出單場第2安後，曾聖安擊出內野滾地球造成坎南接球失誤，三壘跑者乘機回本壘得分，味全龍將比分擴大至3比0。

台鋼打破悶鍋！董秉軒本季首安、首打點出爐

4局下，台鋼雄鷹發動反擊，王柏融二壘安打帶起攻勢，隨後曾昱磬補上安打佔據一、三壘；此時董秉軒敲出關鍵安打，不僅送回隊友，這也是他本季的首安及首分打點。

隨後陳世嘉也揮別連17打數無安打的低潮敲安，陳文杰再補上單場第3安貢獻打點，台鋼在此局追至2比3僅剩1分落後。

▲陳文杰、坎南。（圖／台鋼雄鷹）

▲坎南。（圖／台鋼雄鷹）

7局下驚天逆轉　曾子祐、陳世嘉揮別低潮

7局下味全龍換上林子昱接替投球，陳文杰率先敲出二壘安打完成單場4支4，隨後曾子祐也敲出安打，成功終結連續18打數無安打的低潮。

在滿壘壓力下，吳念庭擊出高飛犧牲打將比分追成3比3平手；接著王柏融在二、三壘有人時擊出內野滾地球，雖然出局但帶有致勝打點，台鋼雄鷹以4比3首度超前。

坎南優質先發奪勝　林詩翔關門成功

台鋼先發投手坎南今日表現穩健，主投7局耗費107球，被敲出8支安打、投出7次三振，失掉3分，靠著隊友火力支援成功奪下轉隊首勝。

8、9兩局台鋼啟動牛棚，陳柏清順利銜接，守護神林詩翔則在9局上雖被代打劉俊緯敲安，但隨即穩住陣腳連抓出局數，成功關門。

關鍵字： 台鋼雄鷹、中華職棒、棒球、味全龍

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