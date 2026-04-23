林岱安8戰打擊率0遭下放　富邦一軍捕手剩2人、新註冊王苡丞

▲中職林岱安。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中職23日球員異動，富邦悍將將捕手林岱安下放二軍，目前一軍檯面上僅剩張進德、戴培峰兩名捕手可用；另外球團先行註冊內野手王苡丞，後續是否升上一軍仍待觀察。

林岱安去年季後行使自由球員資格，並於2025年12月5日與富邦悍將達成7年球員附帶教練約、總值最高5600萬元的合約共識，其後統一7-ELEVEn獅於12月19日選擇以江少慶與部分轉隊費324萬元作為補償。

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不過他本季一軍出賽8場，打擊率0，累計0安、1分打點，上壘率0、長打率0，開季打擊手感未見起色，此次遭下放調整。

王苡丞為富邦悍將2021年選秀第二輪指名，本季在二軍出賽12場，打擊率0.286，累計10安包含1發全壘打、6分打點，上壘率0.366、長打率0.486，維持不錯的打擊狀態；本次為先行註冊，是否進入一軍名單仍待球團後續安排。

捕手戰力方面，悍將目前一軍僅剩張進德與戴培峰兩人，後續是否再從二軍拉上一名捕手備戰，成為觀察重點，其中豊暐為可能人選之一；至於去年首輪捕手張育豪，雖然今日在二軍開轟，但因尚未註冊，短期內應不會升上一軍。

其他球隊異動方面，統一7-ELEVEn獅將田子杰下放二軍，並新註冊林子崴；樂天桃猿則將董順傑升上一軍，同時把劉家翔降至二軍。