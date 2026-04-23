酒駕代價慘！李育朋不只丟飯碗恐要吐逾500萬　簽約金須加倍退還

▲桃猿宣布與第4指名新秀李育朋解約，因涉及無照酒駕事件，球團重申零容忍立場。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

前樂天桃猿新秀李育朋因涉及無照酒駕肇事，23日遭球團正式公告終止合約，這起事件不僅終結了他的中職生涯，後續更面臨聯盟的高額罰款與禁賽。

然而，根據中職聯盟規章規定，球團除了能單方面解約，更有權要求李育朋吐回簽約金兩倍的違約金，金額高達500萬元。

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李育朋是樂天桃猿在2025年季中選秀會以第4指名選入的潛力左投，當時球團對其寄予厚望，給予250萬元簽約金；不料本月19日李育朋於無照狀態下酒駕肇事，嚴重違反職業運動員應有的自律與法治觀念。

樂天桃猿隨即發表聲明，強調對酒駕違法行為採取「零容忍」立場，並依規章正式終止合約，同時向大眾致歉；中職聯盟也迅速跟進，祭出最重禁賽40場、罰款44萬元的嚴厲處分，展現維護形象的決心。

根據《中華職業棒球大聯盟職業棒球選手契約書》第21條（球團提前終止契約）明確記載，若球員有涉及賭博、鬥毆、酗酒或任何影響職棒形象之不正行為，球團得解除契約。

對此，樂天桃猿球團僅回應「以因涉及個人隱私，球團不方便分享。」留給球迷更多討論空間。