鈴木誠也開轟助小熊8連勝　柏伊德感性喊話：需要每一個人

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊23日在主場7比2擊敗費城人，不僅拉出本季最長8連勝，也打出球隊自1970年四月11連勝以來，在4月最長的一波連勝；此戰鈴木誠也再度扮演火力核心，轟出本季第2發全壘打，單場繳出2安打、2打點，幫助小熊持續升溫。

小熊開季前兩週一度面臨打線起伏、傷兵不斷等問題，陣容深度也受到考驗，不過隨著連勝持續累積，這支原本就被看好具備季後賽實力的球隊，已逐漸展現應有水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役除靠打線多點開花外，柏伊德（Matthew Boyd）傷癒回歸先發，也是重要關鍵；柏伊德今天主投4.2局失兩分，飆出5次三振。

柏伊德賽後談到球隊近況時表示，「當你打出這樣的連勝時，那就是每一個人都做好自己該做的事所累積出來的成果；這種感覺很特別，現在真的非常有趣，而且這是我們所有人一起做到的。」

對於隊友替他接手守成，柏伊德也感性表示，「隊友們接住了比賽，也接住了我，要走到我們想去的地方，真的需要所有人一起努力；整季都只靠固定5名先發當然很好，但現在這種事已經不太常見了，對吧？這需要我們每一個人。」

打線方面，小熊此戰同樣有不少亮點。布雷格曼（Alex Bregman）單場3安，其中包含3局下擊中左中外野磚牆上方籃框邊緣的三壘安打。

去年以34轟領先全隊的布許（Michael Busch）則敲出本季首轟，鈴木誠也在5局下再補上一發兩分砲，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）則貢獻1支帶打點二壘安打與1支帶打點安打，讓小熊火力持續延燒。

主帥康索爾（Craig Counsell）談到打線回溫時表示，「這就是一支好打線該有的樣子，你不可能9個人同時都處在火燙狀態，如果你陣中有夠多好打者，你就會期待其中一群人在某些時候看球看得很清楚、揮棒也很順。」

他接著說，「而今晚，有些可能開季起步稍微慢一點的球員，打出了很重要的一戰；我認為這就是一支好打線、好陣容該有的運作方式，而那也希望能帶來穩定持續的得分能力。」