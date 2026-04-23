中華隊實地考察名古屋亞運貨櫃選手村　3人一間住宿細節曝光　

▲亞運考察團受邀視察位於名古屋花園碼頭的貨櫃選手村。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運即將於9月19日揭幕。由於本屆賽會不興建傳統選手村，改採「碼頭郵輪、組合貨櫃屋、飯店」三種型態供代表團居住。亞運考察團今日（23日）受邀視察位於名古屋花園碼頭的貨櫃選手村。這批專為賽會設計的住宿單元，強調高效空間利用與全木造環保內裝，不過由於目前整個花園碼頭區仍處於施工微調階段，今日雖開放中華隊代表團考察，但籌委會嚴格執行禁止拍照錄影。

根據亞運籌委會提供的資訊，花園碼頭區共設置約400間貨櫃屋，建築採「ㄇ」字型的雙邊連結設計，不僅外觀整齊，每一邊的格局皆完全對等。除了住宿單元外，整個碼頭區配套設施一應俱全，包含大型餐廳、醫療所、選手交誼區、健身房、賽場轉運站，以及各國奧會（NOC）的專屬辦公區域，功能上已具備完整「選手村」規模。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貨櫃屋供3位運動員共同居住，在空間規劃上，臥室區包含1間單人房與1間雙人房，床每張長195公分、寬90公分的標準單人床，而針對籃球、排球等身材高大的選手，籌委會特別備有專用「延伸板凳」，可根據需求靈活調整床墊總長度。

至於生活區則整合了1間獨立廁所，以及設有洗衣機與淋浴設備的更衣空間，確保選手獲得充分休息。此外，針對各國代表團的總領隊（Chef de Mission），籌委會提供「一人一戶」的專屬待遇，將原本的雙人房改造成辦公與交誼用的休息室。

儘管貨櫃屋外觀簡約，內裝卻大有乾坤，全屋採用純木材建造，單元內配備了冰箱、冷氣、洗衣機與保險箱。由於貨櫃屋僅配置1台冷氣，為了在節能與涼爽間取得平衡，籌委會建議選手在睡前先開啟臥室的三片式橫拉門，讓冷氣在室內循環降溫，待整體環境降溫後再關閉門扉睡覺，即可鎖住涼意，籌委會也強調，因房子木質結構具備優異的保溫與「吸附冷氣」特性，搭配三層隔熱玻璃窗，能有效阻絕外部熱氣。

而考量到運動員龐大的行李需求，房內在床底留有高度供存放大型行李箱，房間角落也規劃了專屬置放區，務求讓狹長的貨櫃空間不顯擁擠。