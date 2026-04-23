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飯店旁10分鐘租私人拳館　拳擊隊「Plan B」周全日方都驚訝

▲中華代表隊拳擊教練曾自強考察名古屋亞運拳擊場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華代表隊拳擊教練曾自強考察名古屋亞運拳擊場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運因未設置統一選手村，住宿與訓練場地的距離成為教練團的首要難題，拳擊代表隊教練曾自強22日視察場館時透露，為確保選手在過磅後能有最即時的體能恢復與訓練彈性，已透過日本教練協助，在距離下榻飯店僅10分鐘車程處租用了一間私人拳館作為專屬訓練基地，周全的「Plan B」部署甚至讓日方籌備人員感到驚訝。

西尾市綜合體育館與官方預定飯店的車程長達40至50分鐘，且在不塞車的情況下，曾自強分析，大會雖會提供官方練習場地，但因各國共用，不僅時間難以與選手出賽時程吻合，車程往返更會耗費體能。

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「選手過完磅以後，能不能在有效時間內做即時恢復，是這次租借拳館最重要的意義。」曾自強表示，有了飯店旁的專屬場地，選手早晨過完磅即可就近活動，下午再搭車前往賽場，能將體能耗損降到最低。

電擊租借的私人拳館不僅具備擂台，還包含重量訓練器材及重要的「三溫暖」設施，曾自強指出，拳擊選手體脂肪通常控制在10%左右，體重限制非常嚴格，三溫暖設備對於疲勞恢復與體重管理具有顯著幫助。

此外，專屬場地也提供了官方場地所缺乏的「隱蔽性」，曾自強解釋：「在公家練習場要跟很多人擠，有時選手需要私人的治療空間或心理諮商，甚至教練要討論戰術，在開放空間都有點怪。有了獨立場館，防護員跟諮商師能提供更直接的支援。」

曾自強提到，會自行尋找場地的模式是參考杭州亞運與巴黎奧運的成功經驗。雖然國訓中心設有中繼站提供服務，但因參與項目眾多，難以完全滿足個別賽程的特殊性，「我們尊重官方的安排（Plan A），但為了讓選手有更好的休息與飲食時間，自己編配訓練場在運用彈性上會更方便。」

關鍵字： 亞運拳擊訓練基地體能恢復名古屋

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