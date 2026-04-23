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李育朋酒駕遭桃猿解約　經紀公司：目前他深刻反省中

▲ 樂天桃猿宣布與第4指名新秀李育朋解約，因涉及無照酒駕事件，球團重申零容忍立場。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿宣布與第4指名新秀李育朋解約，因涉及無照酒駕事件，球團重申零容忍立場。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

前樂天桃猿投手李育朋4月19日因涉及無照酒駕肇事，球團已依約於22日終止合約； 對於事件後續，喬吉經紀公司今（23日）回應表示，「目前育朋在深刻反省中，感謝大家的關心。」

中華職棒也指出，雖然李育朋已遭球團開除，但依照過往前例，聯盟仍將依規章進行懲處，預計針對違反酒駕規則及不正行為，處以最重禁賽40場、罰款44萬元處分。

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李育朋為左投左打，2007年1月14日出生，出身桃園市仁善國小、新明國中、台東縣東大體中；他在2025年季中選秀獲樂天桃猿第4輪指名，之後以簽約金250萬元、激勵獎金75萬元、月薪7萬元加盟球隊。

回顧李育朋的棒球歷程，他在高中時期就是台東縣青棒主力左投之一，2025年玉山盃曾先發5局飆出8次三振，最快球速144公里；在被桃猿選進後，他也曾表示，希望盡快提升能力、早日拚上一軍。

據球團當初評估，李育朋以先發投手方向在二軍培養，憑藉稀有的左投，未來至少具備左投牛棚或長中繼的發展空間，如今卻因酒駕事件遭解約，職棒生涯也蒙上陰影。

關鍵字： 酒駕、李育朋、樂天桃猿、合約終止、違法處分

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