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視察名古屋亞運拳擊場　曾自強談目標盼女子拚金、男子能有驚奇

▲中華代表隊拳擊教練曾自強考察名古屋亞運拳擊場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華代表隊拳擊教練曾自強考察名古屋亞運拳擊場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運籌備工作進入關鍵場勘階段，亞運考察團今（23日）前往拳擊比賽場館「西尾市綜合體育館」進行視察。台灣拳擊隊在歷屆亞運共累積2金3銀5銅，上屆杭州亞運更是收獲1金2銀2銅的佳績。教練曾自強實地確認賽場動線後表示，本屆目標不僅是延續名將表現，更希望男子組能有驚奇演出，帶動整體拳擊運動「點、線、面」的全面發展。

西尾市綜合體育館距離名古屋市區約50分鐘車程，目前是日本SV女排聯賽「電裝輕蜂」（Denso Airybees）的主場所在地，亞運期間，場館預計安排1面正式比賽擂台，並配置2面熱身場供選手使用，4月初經整修後，就將停止對外開放，直到名古屋亞運結束。而拳擊隊代表教練曾自強今日視察重點聚焦於選手賽前熱身的時間分配、各國場地安排以及賽程細節。

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▲亞運參訪團考察名古屋亞運拳擊場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲亞運參訪團考察名古屋亞運拳擊場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

曾自強指出，目前首要任務是掌握男子組與女子組的賽程表，以便提前規劃訓練節奏，「如果是下午比賽，早上的用餐就能比較輕鬆；若是晚上比賽，我們則能做更充分的賽前預備。」

中華拳擊代表隊近期展現強大競爭力，在4月初落幕的亞洲拳擊錦標賽中，陳念琴勇奪金牌，黃筱雯拿下銀牌，林郁婷與小將郭怡萱也雙雙獲得銅牌。這股氣勢也延伸至亞運備戰，女子組的黃筱雯、林郁婷、陳念琴均是曾在亞、奧運站上頒獎台的名將，本屆亞運全力鎖定金牌。

由於西尾市距離名古屋市中心較遠，代表隊預計將入住比賽場館附近的飯店。曾自強提到，比賽戰線拉得很長，選手在過完磅後的體能恢復是決勝關鍵。為了突破上屆成績，球隊規劃於7月進行移地訓練，並針對場館特性做最後衝刺。

關鍵字： 亞運拳擊台灣隊名古屋備戰

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