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李育朋酒駕遭樂天解約　中職開罰最重禁賽40場、罰款44萬元

▲ 樂天桃猿宣布與第4指名新秀李育朋解約，因涉及無照酒駕事件，球團重申零容忍立場。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿宣布與第4指名新秀李育朋解約，因涉及無照酒駕事件，球團重申零容忍立場。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿今公告，針對李育朋於4月19日涉及無照酒駕肇事一案，球團已依雙方合約相關規定正式終止合約；中華職棒隨後也表示，雖然李育朋已遭球團開除，但依照過往前例，聯盟仍將依規章進行懲處，預計針對違反酒駕規則及不正行為，處以最重禁賽40場、罰款44萬元處分。

樂天桃猿稍早發出聲明指出，球團對此事件造成的社會影響深感遺憾，並向球迷及社會大眾致上誠摯歉意；球團強調，對酒駕等違法行為一向採取零容忍立場，因此依規定做出解約處分，盼藉此維護球隊紀律與職棒形象。

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針對後續管理作為，樂天桃猿表示，未來除持續邀請第三方專業機構，定期舉辦包含法治教育在內的相關講座，強化球員法治觀念之外，也將進一步擴大至全體員工進行宣導與訓練，全面提升內部紀律與法治意識，並持續檢討、強化管理機制，避免類似事件再度發生。

聯盟方面則指出，雖然李育朋已遭球團終止合約，但依相關前例，仍須依聯盟規章完成懲處程序；目前將依違反酒駕規則與不正行為，祭出最重禁賽40場、罰款44萬元處分，以維護聯盟紀律及職棒形象。

李育朋為2025年中華職棒季中選秀會中，樂天桃猿第4指名選進的新秀，簽約金為250萬元，另附最高75萬元激勵獎金，2026年月薪為7萬元，原被視為球隊培養中的潛力戰力，如今卻因酒駕事件遭解約，職棒生涯也蒙上陰影。

關鍵字： 酒駕、李育朋、樂天桃猿、合約終止、違法處分

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