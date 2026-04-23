潘文輝相隔595天復出飆155公里　柯敬賢雙安回溫

Wen-Hui Pan will begin a rehab assignment with Clearwater.



The #14 prospect in the system is making his way back from Tommy John.



FB grades as a 65 with splitter at 60.



Intriguing arm to keep an eye on this season.#Philliespic.twitter.com/UpzdNYwHlK — Cory Nidoh (@Cory_Nidoh) April 22, 2026

記者王真魚／綜合報導

效力道奇1A的台灣19歲外野手柯敬賢，23日（台灣時間）對戰巨人體系比賽擔任先發第3棒、鎮守左外野，單場3打數敲出2安打，另選到1次保送，繳出雙安表現，賽後打擊率升至0.391、攻擊指數1.239。

柯敬賢前一戰4打數未敲安且吞下3次三振，此役首打席就敲出安打，第4局再擊出左外野方向二壘安打，展現長打能力，手感回溫。

同場比賽中，道奇左投史奈爾（Blake Snell）進行復健登板，這位年薪高達1.82億美元（約新台幣57億元）的塞揚強投因肩傷缺席開季，此役在1A投1局用32球，被敲3安、失2分（1責失），另有1次保送，防禦率9.00。 巨人前7局打完取得4比0領先。

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道奇直到8局上才靠高飛犧牲打與內野滾地球追回2分，但反攻未能延續，終場仍以2比4落敗。

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

另一方面，效力費城人體系的台灣投手潘文輝也迎來久違實戰，於1A比賽後援登板0.2局，送出2次三振但失2分。

這是他自2024年9月4日後首度在正式比賽出賽，期間曾於同年11月接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，2025年整季未出賽，此役距離前一次登板相隔595天。

潘文輝在第4局登板，一開始控球不穩，連續投出3次保送形成滿壘局面，隨後三振抓下1出局數，但被敲安打失掉2分，之後再送出三振，留下二、三壘有人局面退場。此戰共用28球，其中12球為好球，被敲1安，最快球速96.1英哩（約155公里），無關勝敗，目前防禦率27.00。

進階數據顯示，潘文輝此役好球率42.9%、揮空率33.3%、純揮空率7.1%，Csw%為21.4%，在兩好球後的三振解決率為40.0%。

▲費城費城人投手潘文輝。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）