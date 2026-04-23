世仇戰投出代表作　弗里德談壓制紅襪：強度本來就更高

▲Max Fried。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基23日作客芬威球場對決紅襪一役，王牌左投弗里德（Max Fried）主投8局無失分，率隊4比1擊敗紅襪，收下本季最長5連勝，洋基距離隊史自1962年6月以來首次連3場完封，也只差最後1個出局數。

洋基此戰首局就靠羅薩里歐（Amed Rosario）開轟先馳得點，替球隊打下3分領先優勢，佛里德隨後穩穩守住戰局，徹底壓制紅襪打線。

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談到這場世仇對決，弗里德賽後表示，「對上紅襪總是有點不一樣，整體強度會再高一些，尤其在賽季這麼早的時候，我們想打出屬於自己的棒球，盡可能去贏下更多比賽。」

洋基前兩戰已分別靠魏瑟斯（Ryan Weathers）與希爾（Luis Gil）繳出強勢先發，此役佛里德再接再厲，讓球隊一度有望完成睽違超過60年的連3場完封。

洋基上一次達成這項紀錄，得追溯到1962年6月，當時由泰瑞（Ralph Terry）、史塔福德（Bill Stafford）與福特（Whitey Ford）接力投出一連串無失分好投。

儘管時代不同，但洋基面對紅襪依舊展現壓制力；這場勝利讓洋基提前收下系列賽勝利，自上季以來近6場對戰已拿下5勝，合計以28比13大幅領先紅襪。

總教練布恩（Aaron Boone）賽後說，「先發投手替整場比賽定下基調，我們知道這個地方有多難打，球季一開始，任何能搶下來的勝利都很珍貴。」

打線方面，羅薩里歐再度展現對左投的威脅性，首局從蘇亞雷斯（Ranger Suarez）手中轟出本季第4支全壘打，直接越過芬威「綠色怪物」左外野高牆；他在3局上另有一支高飛犧牲打，單場貢獻關鍵火力。

羅薩里歐表示，「我覺得只要我們把那些重點做好，就有機會辦到，也能提升長打能力；這些成果一直都在慢慢進步，一點一滴累積出來。」

重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）也大讚隊友表現，「他已經替我們打了很多很多場重要比賽，他直接幫我們拿下了一些勝利；他真的非常不可思議，對我們來說是一支很兇狠的棒子。」

弗里德全場只被敲出3支安打、送出2次保送，在三壘手麥馬漢（Ryan McMahon）幾次精彩守備協助下，將紅襪攻勢一一化解；生涯例行賽對紅襪6場先發後，他的成績也提升至4勝1敗、防禦率1.88。

談到自己的投球狀態，弗里德說，「我今晚確實覺得自己更像原本的我了，我和捕手威爾斯（Austin Wells）搭配得非常好，他配了幾顆很棒的球，也有幾次很好的擋球；再加上守備也真的很好，能夠幫我補位，讓我知道自己只要持續主動進攻好球帶就行了。」