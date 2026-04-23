羅伯斯坦言對大谷打擊「會期待更多」　塔克低迷也成為隱憂



▲羅伯斯。（圖／Bleed Los: Dodgers & MLB News Podcast ）



記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇23日（台灣時間）作客以0比3不敵舊金山巨人，遭到完封吞下連敗。大谷翔平此役以「1棒、投手」二刀流先發，投手丘繳出6局無失分好投，但打擊端4打數無安打，連續上壘紀錄停在53場。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）在肯定投球表現之餘，也對「打者大谷」提出期待。

大谷此役主投6局被敲5安打、無失分，送出7次三振且沒有任何保送。首局面對得點圈危機時，他以橫掃球（sweeper）飆出關鍵三振化解，之後更連續解決11名打者，展現壓制力。6局遭遇二、三壘有人危機，他再次以三振脫困，振臂怒吼，整體內容近乎完美。

不過打擊方面，大谷4打數無安打，未能上壘，自去年8月延續的連續上壘紀錄停在53場，追平隊史第2紀錄。

羅伯斯賽後直言，「這很艱難，確實很艱難。」他指出，大谷與外野手塔克（Kyle Tucker）是球隊攻擊端最關鍵的兩人，「他們都是非常出色的球員，打席數也最多，如果他們能有產出，整條打線會更輕鬆，也能對對手造成壓力，甚至形成大局。」

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儘管如此，他仍強調對大谷的高度期待，「翔平的上壘率接近4成，但因為是他，我們總是會期待更多。」同時點出球隊整體狀況，「這幾場比賽，整隊的揮棒狀況都不好，確實不在節奏上。」

近期大谷打擊略顯低迷，近7戰29打數7安打、打擊率2成41，尚未開轟，上壘率3成13；塔克同期間打擊率2成26、上壘率2成56，兩人狀態未完全發揮，成為道奇打線受阻的主因。