大谷翔平上壘紀錄停在53場　直言不在意：重新出發

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇23日（台灣時間）以0比3不敵舊金山巨人，吞下2連敗，大谷翔平此役以「1棒、投手兼DH」二刀流先發，投手丘繳出6局無失分好投，但打擊端4打數無安打，連續上壘紀錄停在53場。賽後他對紀錄中斷看得相當淡然，直言目前打擊狀態仍未完全到位。

「那個部分我沒有特別在意。」大谷表示，「當然身為第1棒，上壘很重要，但只要打席感覺好，數字自然會累積。現在的問題是，那個感覺還沒有完全出來。」

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儘管紀錄中斷，他仍正面看待，「能達成這樣的紀錄當然很榮幸，但也希望從今天重新開始。如果之後還能持續，對整個球季是好事。」

他也強調，球季仍很漫長，「今天不是結束，好壞都要每天調整，輸了就翻篇，明天再努力就好。」

談到目前打擊狀態，大谷坦言，「不是說很差，但有些地方還沒有完全咬合。」他認為這樣的情況在球季初期並不罕見，「每年開季多少都會這樣，如果之後能慢慢調整上來，維持下去，會是好的球季。」

此役大谷在投手丘依舊壓制力十足，主投6局被敲5安打、無失分，送出7次三振且沒有任何保送，但打線未能提供支援，道奇最終遭完封吞敗。