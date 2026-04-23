嚴厲譴責！李育朋酒駕遭樂天開除　郭阜林還能出賽關鍵曝

▲郭阜林。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿今日發布公告，針對投手李育朋涉及4月19日無照酒駕車禍一案，球團已依球員契約於22日終止合約，並向球迷及社會大眾致歉。

李育朋事件再度讓中職球員酒駕案例受到關注，近年最受矚目的前例之一，是樂天外野手邱丹在2024年6月10日凌晨於國道1號北向304.5公里台南麻豆路段酒駕自撞護欄，事故未造成人員傷亡，但仍因涉及公共危險罪遭移送台南地檢署偵辦。

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樂天桃猿隔天宣布依合約解除其球員身分，邱丹事後也透過個人社群公開致歉，表示接受聯盟與球團的所有處置。

▲邱丹。（圖／樂天桃猿提供）



再往前回看，統一獅內野手郭阜林於2020年6月休假期間騎機車酒駕，遭查獲酒測超標後主動告知球隊，球團先將他下放二軍並予以內部懲處。

聯盟隨後依規章裁處禁賽2場、罰款3萬元；統一獅則加重處分為禁賽2個月，直到同年8月16日才解禁，這起案件在當時也成為中職後續檢討酒駕罰則的背景之一，但時至今日也有球迷不斷議論，為何酒駕仔還能在中職出賽？

原來，郭阜林之所以在酒駕事件後仍能繼續於中職出賽，關鍵在於時間點與當時聯盟規章不同。

郭阜林當時先遭統一獅下放二軍，聯盟依當時規定裁處禁賽2場、罰款3萬元，球團再加重處分為禁賽2個月；也就是說，他雖因酒駕受罰，但當年的制度仍屬「懲處後可復出」範圍，有空間，並非一律開除。

▲楊家維。（圖／記者黃克翔攝）



直到2021年4月，中職明確定調酒駕零容忍，同年8月再把酒駕專條正式寫入規章，針對酒駕球員隊職員，最重可處禁賽40場、罰款48萬元，若情節重大涉及肇事，可能導致球團開除。

後續像楊家維這類酒駕肇事且情節重大的案件，才出現更重懲處、直接開除的情形。

楊家維在2021年10月4日上午，駕駛自小客車行經台南永康區復興路、復國路口時，與前方同向自小貨車發生擦撞，現場雖無人傷亡，但酒測值高達1.03毫克；統一獅隨後認定情節重大，直接予以開除。

▲ 樂天桃猿宣布與第4指名新秀李育朋解約，因涉及無照酒駕事件，球團重申零容忍立場。（圖／記者李毓康攝）