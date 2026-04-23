狂！村上宗隆連5戰炸裂追平紀錄 24場10轟再刷新日本最速

???? straight games with a homer for No.



Munetaka Murakami simply crushes baseballs pic.twitter.com/GRxZwLSSIE — MLB (@MLB) April 23, 2026

記者王真魚／綜合報導

芝加哥白襪強打村上宗隆火力持續爆發，22日（台灣時間23日）對戰亞利桑那響尾蛇，在7局轟出中外野超大號2分砲，連續5場開轟，追平大聯盟新人最長紀錄。

值得一提的是，村上宗隆僅用24場比賽就達成單季雙位數全壘打，寫下日本球員史上最快紀錄。原紀錄為大谷翔平所保持的28場。

村上此役擔任先發第3棒、一壘手，第4打席鎖定投手速球，一棒掃向中外野深處，擊球初速約177.4公里、飛行距離達137.5公尺、仰角29度，形成一發毫無懸念的全壘打。本季至今出賽24場就敲出10轟，火力驚人。

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根據美國數據公司統計，大聯盟新人連續開轟紀錄為5場，村上追平由多位球員共同保持的紀錄；此外，連5戰開轟也是白襪隊史紀錄之一，過去包括基多（Ron Kittle）、湯瑪士（Frank Thomas）、李（Carlos Lee）等人曾達成，如今村上也名列其中。

本季村上長打火力持續堆疊，目前10轟超越賈吉（Aaron Judge），躍居美聯全壘打榜單獨第2，僅次於阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的11轟。以目前節奏推算，全年有望挑戰60轟以上，甚至逼近67轟的驚人產量，成為聯盟最受矚目的重砲之一。

賽前面對媒體詢問火力爆發，村上保持低調，「球季才剛開始，（像賈吉那樣）我還不到那個程度。」不過比賽一開始，他立刻用實際表現回應外界關注。

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）