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雷霆G2再壓制太陽！SGA轟37分領軍　系列賽2比0領先

▲Shai Gilgeous-Alexander。（圖／達志影像／美聯社）

▲Shai Gilgeous-Alexander。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆在季後賽首輪G2持續展現壓制力，雖然主力後衛威廉斯（Jalen Williams）在第3節因疑似左腿後肌傷勢提前退場，球隊仍靠王牌「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下37分、9助攻領軍，終場以120比107擊敗鳳凰城太陽，系列賽取得2比0領先。

雷霆上半場就掌握比賽節奏，下半場一度擴大差距；不過威廉斯在第3節中段一次切入上籃未果後，回防時在籃下動作明顯不自然，當下就露出痛苦神情。

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儘管他一度試圖留在場上繼續應戰，但撐了幾個回合後仍自行要求退場，並指向左腿後肌，之後一跛一跛返回休息室，未再回到比賽中。

即使少了威廉斯，雷霆仍沒有讓勝利旁落；他們帶著23分領先進入決勝節，雖然太陽末節一度展開反撲，但雷霆仍穩住局面，最終以13分差收下2連勝，帶著優勢前往鳳凰城續戰。

太陽方面，布魯克斯（Dillon Brooks）外線9投5中，攻下全隊最高30分，布克（Devin Booker）貢獻22分7籃板，格林（Jalen Green）也有21分進帳；不過太陽全場發生21次失誤，成為無法追近比分的致命傷。

雷霆則由SGA扛起進攻重任，繳出37分、9助攻的全能表現；霍姆葛倫（Chet Holmgren）挹注19分、8籃板，替補上陣的米契爾（Ajay Mitchell）也有14分進帳。

▲Shai Gilgeous-Alexander。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽、NBA、籃球、雷霆、太陽

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