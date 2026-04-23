前味全龍教練尼爾托心臟病過世　球團悼念：精神長留隊史

▲尼爾托。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

前味全龍教練尼爾托（Tom Nieto）驚傳辭世，根據美國媒體《Zone Coverage》報導，這位曾效力大聯盟、之後轉任教練的資深棒球人，已於3月27日因心臟病發離世，享年65歲。

尼爾托球員時期曾在大聯盟效力紅雀、博覽會、雙城與費城人等4支球隊，生涯橫跨7個球季，並隨雙城拿下1987年世界大賽冠軍。

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退役後，他持續深耕教練工作，先後在洋基、大都會等隊體系任職，也曾來台協助統一7-ELEVEn獅，之後投入味全龍教練團，參與球隊重建與養成工作。

味全龍今天也透過官方社群發文悼念，向這位曾在球隊重建初期投入心力的前教練致上最深哀思。

球團回顧尼爾托自球隊草創階段即加入教練團，2020年擔任首席教練，2021年轉任技術總監，對球隊制度建立與年輕球員培育都有重要貢獻，並感謝他長年對棒球的熱情與付出，這份精神將留在球隊記憶之中。

除了台灣球界表達哀悼，美媒近日也整理多名昔日子弟兵對尼爾托的追念，曾受他帶領的教練與球員形容，尼爾托執教風格嚴謹、重視細節，對比賽理解深厚，同時又能替休息室維持輕鬆氛圍，是一位兼具要求與溫度的棒球人。

報導亦提到，尼爾托不論球隊戰績起伏，每天走進球場時總是維持一樣的態度，永遠做好準備，只想幫助球員變得更好。