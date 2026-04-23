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大谷6局好投白搭、連續上壘中斷！道奇0：3本季首吞完封敗

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平23日（台灣時間）對戰舊金山巨人，以「1棒、投手兼DH」二刀流先發出賽，繳出6局無失分好投，但打擊端4打席未上壘，連續53場上壘紀錄確定中斷，最終無緣本季第3勝。巨人最終以3比0完封道奇，道奇本季首度遭到完封 。

大谷此役為本季第4度先發登板，首局雖被敲出2支安打，但展現壓制力，3個出局數全部以三振拿下，最快球速達約160公里。進入第2局後逐漸掌握節奏，連續3局讓對手三上三下，完全封鎖打線。

5局下1出局後，被拉莫斯（Heliot Ramos）敲出安打，讓對手自首局後再次上壘，不過隨即回穩，並飆出此役最速161.9公里火球，成功化解危機。前5局用球數精簡，被敲3安、無失分，展現壓制力，其中超過160公里速球多達15球。

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6局下，兩出局後遭連續安打形成二、三壘危機，大谷翔平隨即飆出三振化解險情，振臂怒吼並握拳慶祝。

打擊方面，大谷賽前已累積53場連續上壘紀錄，但此役前3打席分別擊出兩次一壘滾地球與一次見逃三振，第4打席則擊出左外野飛球出局，單場4打席未能上壘，連續上壘紀錄就此中斷。

大谷翔平投完6局退場，全場用91球只被敲5安打，送出7次三振且沒有任何保送，展現高水準內容，但未獲打線支援，無緣本季第3勝。

大谷翔平一退場就出事，7局由德雷爾（Jack Dreyer）接替登板，隨即被李政厚、拉莫斯連續安打攻佔壘包，對手再以犧牲觸擊推進形成二、三壘局面，隨後貝利（Patrick Bailey）轟出3分全壘打，巨人一舉突破僵局取得3比0領先，終場也靠這關鍵一轟勝出。

巨人馬勒（Tyler Mahle）同樣好投，主投7局只被擊出3支安打，另有2保送、5三振，沒有失分，防禦率從賽前的7.00降至5.26，隊友開轟相挺下拿到勝投。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平雙刀流道奇巨人投球

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