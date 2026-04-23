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名古屋亞運角力台灣4位英雌出征　理事長張聰榮喊話拚隊史首面獎牌

▲名古屋亞運角力比賽場館。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲名古屋亞運角力比賽場館。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運籌備進入最後階段。中華民國角力協會理事長張聰榮今日實地視察比賽場館，展現對本屆賽事的強烈企圖心。中華角力代表隊在亞運角力史上尚未有奪牌紀錄，張聰榮今日透露，本屆將由4位具備國際賽實力的精英女子選手領銜出征，目標只有一個，就是要突破歷史，帶回隊史首面亞運角力獎牌。

針對比賽場地的觀察，張聰榮對日本的辦賽經驗充滿信心，他分析，本屆亞運角力賽事比照奧運模式，將原本世錦賽的10個量級縮減至6個量級，這意味著賽程規劃會更為精簡，預計每日僅進行2至3個量級的賽事。

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場館配置方面，張聰榮指出，初複賽階段會同時使用3個場地，但為了提升觀賽品質與儀式感，真正的決賽將只保留1個專用場地。此外，他也特別提到，日本方相當重視性別隱私與拍攝管理，場地設計在動線上有特別區隔，確保選手在訓練時具有高度的隱蔽性，不受外界干擾。

▲名古屋亞運角力比賽場館。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲名古屋亞運參訪團視察角力賽場，右一為角力協會理事長張聰榮。（圖／記者蔡厚瑄攝）

回顧上屆杭州亞運，台灣好手張惠慈在女子自由式76公斤級銅牌戰中，以0比6惜敗中國選手王娟，最終以第5名作收，距離獎牌僅一步之遙。張聰榮表示，為了彌補上屆的遺憾，今年決定採取「精英制」，由4名目前在國際賽場上有亮眼成績的女子選手代表參賽。

「我們把實力最好的派出來，目標就是奪牌。」張聰榮強調，亞運是亞洲最高殿堂，每一國都會派出最強陣容。他對部長李洋比次長洪志昌給予角力隊的協助表達由衷感謝，並期許在年輕部長的加持下，能打破角力長年來的獎牌荒。

此次視察的亮點之一，在於台日間深厚的體育外交關係。張聰榮透露，名古屋與大阪當地的角力協會會長上個月才剛訪問台灣，雙方達成多項合作共識。日方極為慷慨地承諾，在亞運正式開幕前，願意接待中華代表隊前往日本進行移地訓練。

▲名古屋亞運角力比賽場館。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲名古屋亞運角力比賽場館。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「會長說希望我們開賽前都來這邊，所有的『食宿』都由他們負責。」張聰榮分享這項好消息，並指出透過與日本高水準選手共同訓練，能讓台灣選手更快速地適應當地的場地感與環境節奏，對於衝擊獎牌將有實質的幫助。

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