大都會止12連敗卻傳噩耗！　林多跑壘傷退主帥超憂心

▲大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會23日在主場3比2力克明尼蘇達雙城，終於終止近期難堪的12連敗；不過球隊才剛走出低潮，陣中領袖、明星游擊手林多（Francisco Lindor）卻在比賽中跑壘受傷退場，為這場久違勝利蒙上陰影。

總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後受訪時難掩憂心，直言看到林多繞過三壘時，就察覺「情況不對勁」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大都會此役打得並不輕鬆，雙方前7局戰成2比2平手，8局下兩出局一、二壘有人時，維恩托斯（Mark Vientos）敲出右外野方向超前安打，幫助球隊搶下關鍵分數。

先發投手霍姆斯（Clay Holmes）則繳出7局被敲5安、失2分的內容，成功撐住戰局，幫助大都會驚險收下這場久違勝利。

只是比賽中最大的焦點，卻是林多的傷勢；4局下1出局一壘有人時，阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）擊出適時安打，林多自一壘一路奔回本壘得分，但跑回本壘後隨即在本壘附近蹲下，表情痛苦。

轉播重播顯示，他在繞過三壘時就曾短暫出現拖腳動作，之後球團表示，林多是因左小腿緊繃退場。

根據大都會地方轉播單位《SportsNet New York》公布的賽後訪問畫面，門多薩談到林多的傷勢時表示，「他明天預計會接受MRI檢查，到時候我們就能更清楚知道目前是什麼狀況。」

談到當下看到林多受傷時的感受，門多薩則直白說出自己的擔憂，「糟透了，而且像林多這麼硬朗的球員，當他出現那樣的反應時……我一看到他繞過三壘，就立刻知道有哪裡不對勁，現在只能先等待檢查結果。」

更令大都會無奈的是，主砲索托（Juan Soto）才剛在這場比賽回歸；索托先前在4日對舊金山巨人之戰中因右小腿受傷離開戰線，如今才剛復出，球隊又可能折損另一名主力。

對於接二連三的傷兵打擊，門多薩強調球隊不能停下腳步，「這就是我們現在正在面對的處境，我不能在這裡找藉口，這本來就是球季的一部分，我們失去了索托，也經歷了一段很艱難的時期；現在，我們又面臨可能失去另一名優秀球員的情況，我們必須想辦法找出解決方案。」