狂！12歲游泳新星何康婗　首戰全中運蛙式三金還破兩大會紀錄

▲何康婗。（圖／台南市體育局提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

年僅12歲、就讀台南麻豆國中的「游泳新星」何康婗，今年首度站上全國中等學校運動會舞台，便展現超齡實力。在國女組50、100及200公尺蛙式三個項目中，她不僅全數奪金，還一口氣打破塵封多年的大會紀錄，成為本屆賽事最受矚目的焦點之一。更重要的是，她已在200公尺蛙式兩度達到名古屋亞運參賽門檻，確立自己在台灣泳壇的關鍵地位。

首次參賽的何康婗，從預賽開始就展現強大氣勢。國女50公尺蛙式預賽，她以32秒70打破林姵彣在102年全中運創下的33秒50紀錄，下午決賽雖略微放慢至32秒80，仍輕鬆摘下生涯首面全中運金牌。

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接著進行的200公尺蛙式，更被視為她的招牌項目。決賽中，何康婗游出約2分31秒出頭的成績，不僅刷新林姵彣於104年締造的2分32秒36大會紀錄，也再度跨越名古屋亞運參賽標準，讓教練團與團隊相當振奮。壓軸的100公尺蛙式決賽，她以1分10秒70率先觸壁，將原本1分10秒89的大會紀錄送入歷史，完成蛙式三項「全破、全金」的壯舉。

何康婗將於4月27日才滿13歲，目前仍是國一學生。她在今年3月的全國春季游泳錦標賽中，於女子200公尺蛙式游出2分31秒72，以僅0.07秒之差達到名古屋亞運參賽門檻，成為台灣游泳史上最年輕的亞運國手。此次全中運再度於200公尺蛙式達標，也顯示該成績並非曇花一現，而是具備穩定度的競技水準。

身兼父親與教練的何兆基，長年陪伴女兒在泳池成長。面對外界「天才」、「神童」的高度評價，他選擇低調回應，認為成果來自日復一日的訓練累積。「她的水感確實不錯，但我覺得最大的差別在於不服輸的心態，以及訓練時的耐心。一個動作可以反覆修正，慢慢把成果堆疊起來。」對於全中運首秀，他評價「整體按照計畫進行」，也坦言接下來的亞運將是何康婗首次面對成人國際賽，仍需要持續觀察與調整。

現任亞運中華隊教練團成員、前奧運國手黃智勇，兩年前便注意到何康婗的表現。他分析，何康婗雖然身材條件並非特別突出，但技術成熟度遠超同齡選手，「關鍵在於動作的技術含量非常高，這與父親長期、細緻的指導密不可分。」黃智勇也直言，以目前的成長曲線來看，若能維持健康與訓練品質，何康婗在今年亞運舞台上，甚至具備挑戰全國紀錄的潛力。

然而何康婗並非一路順遂。2020年初登賽場時，她曾因連續犯規而被取消資格，直到2021年接受更系統化訓練後才逐漸開竅。真正的突破出現在2023年，當時年僅10歲的她，在冬季短水道錦標賽豪取13金、6破大會紀錄，並橫掃國內年度五大賽10歲級團體總錦標，寫下罕見紀錄。