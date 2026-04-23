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大都會終於止12連敗！3比2險勝雙城　林多卻傷退添隱憂

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會22日（台灣時間23日）在主場以3比2險勝明尼蘇達雙城，終於終止12連敗，拿下自4月7日（台灣時間8日）以來、睽違15天的勝利。

大都會首局就靠林多（Francisco Lindor）適時安打先馳得點，4局在1比1平手時，林多先以內野安打上壘，隨後靠隊友長打一路奔回本壘，幫助球隊取得超前。

不過他在5局守備時因左小腿緊繃提前退場，也為比賽埋下隱憂。 6局上，巴克斯頓 （Byron Buxton）轟出陽春砲將比數扳平。

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比賽關鍵出現在8局，索托（Juan Soto）傷癒歸隊後首度敲出安打，雖然隨後盜壘失敗，但兩出局後，大都會仍把握攻勢，由韋恩托斯 （Mark Vientos）擊出致勝安打，攻下關鍵第3分。

9局由終結者韋弗（Luke Weaver） 守成成功，儘管過程中讓對手上壘，仍力保領先，最終以1分差驚險收下勝利。 林多此役表現亮眼，2打數2安打、貢獻1打點並跑回1分，不過傷勢狀況仍待觀察。

他退場後由貝堤（Brett Baty）去遞補守三壘，比薛特（Bo Bichette）則改守游擊。

▲林多（Francisco Lindor）。（圖／路透）

▲林多（Francisco Lindor）。（圖／路透）

關鍵字： 大都會林多雙城MLB索托

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