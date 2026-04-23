跆拳道國手黃映瑄遭噁男留言　國體大發聲明嚴正譴責網路性霸凌

▲國體大跆拳道國手黃映瑄。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

全國大專校院運動會將舉行，國立體育大學跆拳道隊在全大運開賽前，透過粉專介紹選手，在介紹21歲的跆拳道國手黃映瑄時，只因踢腿動作的照片，就引來許多噁男意淫留言，掀起議論。黃映瑄以及經紀公司委任律師吳耀庭發聲表示，已向司法機關提告，並要求霸凌者公開向黃映瑄道歉，而國立體育大學稍早也正式對外發出聲明，表示將和黃映瑄站在同一陣線，嚴正譴責任何形式之網路霸凌與性別羞辱行為。

國體大全文聲明如下：

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有關近日本校跆拳道隊社群專頁發佈學生選手介紹貼文後，遭部分網路使用者於留言區發表不當、具性霸凌及貶抑人格尊嚴之言論，本校深感遺憾，並嚴正譴責任何形式之網路霸凌與性別羞辱行為。



黃映瑄同學為本校優秀學生選手，長期努力訓練，代表學校及國家參與各項重要賽事，表現優異。對於其於備賽期間仍須承受相關惡意言論及衍生傷害，本校至表關切與不捨。



本校一向重視學生人格權、名譽權、受教權及身心安全，對於任何侵害學生權益之行為，將全力支持學生依法維護自身權利。針對本次事件所涉法律行動，相關律師費用將由本校協助處理，並已提供心理諮商輔導及相關支持資源，後續將持續關懷學生身心狀況，提供必要協助。



本校再次呼籲社會大眾共同尊重網路倫理，停止任何傷害當事人之言行，營造友善、安全與相互尊重之社會環境。