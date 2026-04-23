運動雲

>

跆拳道國手黃映瑄遭噁男留言　國體大發聲明嚴正譴責網路性霸凌

▲國體大跆拳道國手黃映瑄。（圖／大專體總提供）

▲國體大跆拳道國手黃映瑄。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

全國大專校院運動會將舉行，國立體育大學跆拳道隊在全大運開賽前，透過粉專介紹選手，在介紹21歲的跆拳道國手黃映瑄時，只因踢腿動作的照片，就引來許多噁男意淫留言，掀起議論。黃映瑄以及經紀公司委任律師吳耀庭發聲表示，已向司法機關提告，並要求霸凌者公開向黃映瑄道歉，而國立體育大學稍早也正式對外發出聲明，表示將和黃映瑄站在同一陣線，嚴正譴責任何形式之網路霸凌與性別羞辱行為。

國體大全文聲明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關近日本校跆拳道隊社群專頁發佈學生選手介紹貼文後，遭部分網路使用者於留言區發表不當、具性霸凌及貶抑人格尊嚴之言論，本校深感遺憾，並嚴正譴責任何形式之網路霸凌與性別羞辱行為。

黃映瑄同學為本校優秀學生選手，長期努力訓練，代表學校及國家參與各項重要賽事，表現優異。對於其於備賽期間仍須承受相關惡意言論及衍生傷害，本校至表關切與不捨。

本校一向重視學生人格權、名譽權、受教權及身心安全，對於任何侵害學生權益之行為，將全力支持學生依法維護自身權利。針對本次事件所涉法律行動，相關律師費用將由本校協助處理，並已提供心理諮商輔導及相關支持資源，後續將持續關懷學生身心狀況，提供必要協助。

本校再次呼籲社會大眾共同尊重網路倫理，停止任何傷害當事人之言行，營造友善、安全與相互尊重之社會環境。

關鍵字： 黃映瑄網路霸凌國體大跆拳道性別羞辱

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／去年第4輪指名新秀李育朋涉無照酒駕　樂天桃猿火速開除

快訊／去年第4輪指名新秀李育朋涉無照酒駕　樂天桃猿火速開除

陳致嘉竟誤判未觸殺釀失分！隊友看傻眼　洪總下局立刻換人

陳致嘉竟誤判未觸殺釀失分！隊友看傻眼　洪總下局立刻換人

李灝宇未先發提早6小時到球場　持續加練今板凳待命

李灝宇未先發提早6小時到球場　持續加練今板凳待命

大谷翔平二刀流回歸！「1棒投手」登場　挑戰54場連續上壘

大谷翔平二刀流回歸！「1棒投手」登場　挑戰54場連續上壘

前味全龍教練尼爾托心臟病過世　球團悼念：精神長留隊史

前味全龍教練尼爾托心臟病過世　球團悼念：精神長留隊史

MLB官方YT也剪鄧愷威！　開季1.65防禦率成太空人最大亮點

MLB官方YT也剪鄧愷威！　開季1.65防禦率成太空人最大亮點

鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實內部討論中

鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實內部討論中

大谷6局好投白搭、連續上壘中斷！道奇0：3本季首吞完封敗

大谷6局好投白搭、連續上壘中斷！道奇0：3本季首吞完封敗

宋晟睿3分砲領軍！兄弟6分大局7比2逆轉　本季首次連勝

宋晟睿3分砲領軍！兄弟6分大局7比2逆轉　本季首次連勝

後勁罕見一局爆吞先發最慘一役！味全龍8比0完封雄鷹獨居龍頭

後勁罕見一局爆吞先發最慘一役！味全龍8比0完封雄鷹獨居龍頭

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

熱門新聞

快訊／去年第4輪指名新秀李育朋涉無照酒駕　樂天桃猿火速開除

陳致嘉竟誤判未觸殺釀失分！隊友看傻眼　洪總下局立刻換人

李灝宇未先發提早6小時到球場　持續加練今板凳待命

大谷翔平二刀流回歸！「1棒投手」登場　挑戰54場連續上壘

前味全龍教練尼爾托心臟病過世　球團悼念：精神長留隊史

MLB官方YT也剪鄧愷威！　開季1.65防禦率成太空人最大亮點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

2陳致嘉誤判釀失分！隊友、洪總都傻眼

3李灝宇未先發仍提早6小時到球場

4大谷二刀流回歸！挑戰54場連續上壘

5前味全龍教練尼爾托心臟病過世

最新新聞

1大谷上壘紀錄停在53場　坦言不在意

2雷霆G2再壓制太陽！SGA轟37分領軍

3村上又炸！5連轟再刷日本最速10轟

4大谷好投白搭斷連續上壘 道奇遭完封

5前味全龍教練尼爾托心臟病過世

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

大比分仍派林凱威！　葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

徐若熙「一進來」就開轟！　劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

UBA生涯最後一戰！　宋昕澔拚政大6連霸喊不緊張

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

【一言不合就巴頭】五告派！登山巧遇國寶 無影腳偷襲完秒落跑

【不理就是不理】馬麻溫柔叫喊名字　阿金堅決不回頭XD

【超危險】國1特斯拉驚見「人體行李」！　2男躺後車廂露腿一路晃

【路上奇景出現】前面機車空著　騎士本人竟在旁邊乘涼！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366