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大谷投球影響打擊？羅伯斯：持續關注　一刀流在選項中

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於對舊金山巨人賽前受訪，談到大谷翔平未來「投打二刀流」的使用方式，強調球隊將持續觀察狀況，不排除進行調整。

羅伯斯先肯定大谷的態度，「他有自己獨特的思考方式，總是在追求進步。」並指出球隊近期吞下敗績，希望透過他的先發登板帶動氣勢，「我們最近4場輸了3場，他應該也想重新帶動球隊氣勢，幫助球隊贏球。剛剛看到他，今晚看起來非常專注。」

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回顧前一場登板，大谷因兩天前遭觸身球影響，未以打者身份出賽，睽違近5年再度專任投手。該役他主投6局僅失1分，送出本季最多10次三振，拿下第2勝，並持續刷新日本投手最長無自責分紀錄。

對於未來是否考慮在登板日讓大谷「只投不打」，羅伯斯表示目前尚未與球員或球團高層進行正式討論，「還沒有談過，但這確實是我們會持續思考的方向之一。」

數據顯示，大谷本季在二刀流出賽時打擊表現較為掙扎，2場比賽合計6打數僅1安打、吞下3次三振。羅伯斯坦言，「從整體數據來看，確實是一個需要考量的點，但我們對他放進打線仍然很有信心。」

他進一步指出，球隊會依照大谷個人狀態與整體戰況做出判斷，「之前我們曾選擇讓他只投球，這樣的選項一直都在考量中，未來會持續觀察。」

此外，若讓大谷專心投球，打線勢必受到影響，但也可能帶來其他調度空間。羅伯斯提到，「現在像魯辛（Dalton Rushing）打擊狀況不錯，給他更多打席或許也是正面影響。最終還是要看整體比較後再決定。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社

關鍵字： 大谷翔平二刀流道奇羅伯斯投打調整

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