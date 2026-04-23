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洋基差一出局寫64年罕見紀錄　佛里德8局無失分率條紋軍宰紅襪

▲Max Fried、Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

▲Max Fried。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基23日在芬威球場續戰死敵波士頓紅襪，王牌左投佛里德（Max Fried）主投8局無失分，加上羅薩里奧（Amed Rosario）首局3分砲奠定勝基，終場條紋軍就以4比1擊敗紅襪，收下5連勝；洋基此役距離完成隊史自1962年6月以來首次連續3場完封，只差最後1個出局數。

洋基首局就展現火力，羅薩里奧（Amed Rosario）逮中紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）失投球，一棒轟出本季第4支全壘打，且是一發3分砲，幫助球隊早早取得3比0領先；3局上，羅薩里奧再補上高飛犧牲打，單場包辦洋基全部4分打點，成為球隊贏球頭號功臣。

有了打線火力支援，佛里德此役投得更加從容，他先發8局僅被敲出3支安打，另有2次保送，送出9次三振，完全封鎖紅襪打線；洋基內野守備也給予強力支援，尤其三壘手麥馬漢（Ryan McMahon）數次精彩守備，成功化解紅襪反攻氣勢。

佛里德此戰最大危機出現在2局下，當時他先投出保送，接著被杜蘭（Jarren Duran）敲出二壘安打，形成二、三壘有人、無人出局的不利局面；不過他隨即穩住陣腳，連續飆出3次三振，力保不失，成為全場最關鍵的轉折點。

▲Max Fried、Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紐約洋基MLB

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