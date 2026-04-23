大谷翔平24日休兵？13連戰體能考驗　羅伯斯：先觀察再決定

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇23日作客對戰舊金山巨人，大谷翔平二刀流出擊，以「1棒、指定打擊」先發出賽。賽前總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時表示，大谷登板後隔天是否安排休息日，將是未來調度的重要考量之一。

羅伯斯指出，大谷本季除開幕第5戰外，近兩次登板後隔天皆安排休息，這樣的節奏有助於身體恢復，「雖然還沒有完全定案，但如果能在每週一次登板後安排休息日，對他來說是相當理想的行程，這確實是一個重要因素。」

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數據顯示，大谷自上季起在登板隔天擔任打者的表現略顯掙扎，累計9場出賽、37打數僅5安打，打擊率0.135，另有2轟、4打點與15次三振。羅伯斯也坦言，未來仍需持續觀察賽程與身體負荷，「如何將他的登板日與球隊休息日做最佳搭配，讓他有足夠恢復時間，是我們在安排賽程時的重要課題。」

道奇目前正處於13連戰中，23日比賽為第7戰，且為中午開打的日場賽事，賽後還需移動回洛杉磯，體能負荷不小。考量整體狀況，大谷24日有可能輪休未列先發。

若維持中6日輪值，大谷預計將於29日對邁阿密馬林魚再度先發，隔天30日同樣為休息日。整體賽程顯示，道奇未來5週內有4個星期四為休兵日，對於安排大谷的投打節奏也提供更多彈性空間。